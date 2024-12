În 20-22 decembrie 2024, perioadă care are ca și moment definitoriu pregătirea sufletească pentru marea sărbătoare a Nașterii Domnului, mai mulți artiști tineri, iubitori de colinde și tradiții vor fi prezenți la Bisericuța de Lemn din Baia Mare.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, Episcopul Ortodox al Maramureșului și Sătmarului, Asociația Caritabilă „Vasile Țineghe”, în colaborare cu Asociația Finatropică „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, ambele din Baia Mare, organizează cea de-a doua ediția a concertului de colinde „Ce-ați văzut, păstori”.

Concertele au loc în memoria epitropului Vasile Țineghe, slujitor al Bisericuței de Lemn din centrul municipiului Baia Mare (Parohia „Sfântul Iosif Mărtirisitorul”, Bulevardul Republicii, nr.😎, care este un simbol de implicare și devotament, timp de 20 de ani. Seria de concerte este intitulată „Ce-ați văzut, păstori” și se află la a doua ediție. Aceasta este destinată iubitorilor de colinde tradiționale din parohie, dar și tuturor celor care doresc să primească bucuria Nașterii Domnului, în interpretarea unor tinere talente, de viitor, care ne vor încânta, preț de câteva minute, după slujba religioasă, cu vocile lor minunate.

„Vă anunțăm cu bucurie că am reușit să organizăm și cea de-a doua ediție a acestui spectacol al colindelor, la Bisericuța de Lemn din Baia Mare, așteptat de iubitorii tradițiilor străbune de Crăciun din orașul nostru. Și în acest an, vom avea împreună cu noi, tinere talente artistice din județul Maramureș, care s-au făcut remarcate prin vocile lor superbe, dar și prin modul expresiv de a aduce aproape frumusețea colindelor de credincioșii maramureșeni. Concertele susținute de aceste tinere talentate constituie una din dintre acțiunile întreprinse în memoria tatălui meu, un om care a ajutat mii de oameni, prin faptele sale. Chiar dacă a trecut deja un an, memoria sa este plină de cuvintele bune pe care ni le-a adresat nouă, tuturor. Am convingerea că misiunea lui de sprijinire și îmbucurare a semenilor va continua prin intermediul activităților pe care le vom întreprinde în viitor”, arată Cătă Țineghe, fiul lui Vasile Țineghe.

Vor concerta:

Diana Topan – 20 decembrie 2024, ora 17,50 (după Sfântul Maslu).

Teodora Luca (Dănțăușa) – 21 decembrie 2024, ora 17,40 (după Vecernie).

Giulia Druță, Dora Maria Debreczeni – 22 decembrie 2024, ora 11,20 (după Sfânta Liturghie).

*Orele sunt aproximative, în funcție de slujba religioasă.

Vasile Țineghe s-a născut în 9 octombrie 1959, în satul Lucăceni, din județul Satu Mare, alcătuit în mare parte din maramureșeni, urmași ai lui Vasile Lucaciu.

A activat timp de 20 de ani ca slujitor al Parohiei Ortodoxe „Sfântul Iosif Mărturisitorul” Baia Mare. A inițiat zeci de oameni în tainele meseriei, în cadrul programelor filantropice. Dar, cel mai important, a ajutat, în misiunea sa bisericească, mii de oameni din calitatea sa de epitrop al lăcașului de cult. În calitate de meșter popular, a realizat diverse lucrări, expuse în toată țara și în străinătate. Inclusiv la intrarea în Bisericuța de Lemn, dar și în interiorul lăcașului de cult, se află lucrările sale de mozaic, cu temă bisericească, realizate cu multă migală, în urma unei pregătiri autodidacte, dar apreciate, din punct de vedere al execuției, de fețe bisericești și alți specialiști din toată lumea. Vă așteptăm cu drag să primim împreună bucuria sărbătorii Nașterii Domnului!

Asociația „Vasile Țineghe”