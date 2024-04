Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Asociația Întreprinzătorilor Maramureș, Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Maramureș Business Park și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, vă invită la dezbaterea – OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ÎN PARCURILE INDUSTRIALE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ. Evenimentul are loc în data de 11 aprilie, de la ora 13:00, în cadrul Popasului „La Pădure” – Finteușu Mare, Șomcuta Mare

„Un proiect în care cred, acesta al Parcurilor de Specializare Inteligentă (Parcuri industriale) și pe care îl susțin cu tărie!

Suntem mult în urmă față de restul țării, aici clar Maramureșul nu e un bun exemplu. Am pierdut timp, oportunități, investitori care au găsit variante mai bune în altă parte. Știu, suntem neîncrezători, precum în povestea Petrică și Lupul. Atât de mult am fost „amenințați” cu Parcurile că nu mai credem în ele.

Dar știți că în poveste lupul a venit până la urmă. Ei bine, zic că și aici e timpul realizărilor. Multă lume m-a contrazis pe acest subiect și probabil o va face în continuare. Pentru că, asa cum spuneam, mai ușor să critici, mai greu să construiești! Nu am văzut nici un argument fundamentat, doar „las că știu eu”, „am mai auzit noi de-astea”, „promisiuni electorale”.

Vreau un viitor pentru Maramureș, vreau progres și perspective reale. Vreau să reușim și cred că toți cei din politică, indiferent de partide, ne sunt datori! Sunt datori să construiască, să facă, nu să se uite la ce n-au făcut alții ci să contribuie cu toții la ceea ce e bine pentru comunitate!

Vreau o astfel de atitudine pro oameni, pro proiecte, pro viitor!” – arată Diana Iluț