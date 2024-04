În weekend, Târgu Lăpuș a fost capitala dansului românesc, fiind organizat Festivalul Național de Dans Sportiv.

Mai multe cluburi din țară și-au trimis sportivii, dar și cluburile din județ au participat și câștigat medalii.

Perechile de la Galactic Dance s-au calificat în 20 de finale și au urcat de 9 ori pe podium!

Rezultatele prezentate de Galactic Dance:

*Chioreanu Sergiu-Miclaus Melisa -locul 1 clasa E 14-15 ani, locul 5 Open Basic Standard 12-15 ani;

*Barkoczi Edvin-Pop Ema(Dancelight) -locul 1 clasa E Latino 16-34 ani, locul 2 clasa E Standard 16-34 ani; locul 2 Open Basic Standard 16-34 ani;

*Eric Waltner-Cuceu Roberta-locul 2 Open Standard 16-34 ani Standard si locul 4 in finala de latino;

*Simorne Denis(Medio Monte) -Chincea Miruna-Locul 1 Open Standard 16-34 ani si locul 1 in finala Open Basic Latino 16-34 ani;

*Turon Daniel-Bizubac Teodora(Dancelight)-locul 2 clasa E 14-15 ani;

*Ganea Ionut(Medio Monte)-Buchmann Renata-locul 3 Open Latino 16-34 de an si locul 5 in finala de Standard

*Surduc Tomas -Cucosel Elisa-locul 4 Open Standard

16-34 ani si locul 5 in finala de Latino;

*Geng Antonio-Blede Cristina-semifinala clasa Hobby 12-15 ani;

*Borsa Ilaria-locul 6 Solo Fete Bronz 12-15 ani;

*Big Laura-locul 4 Fete Solo Bronz 4-7 ani;

*Blankenberg Hilda-Locul 6 Fete abronz 10-11 ani;

*Nechita Sophia-locul 5 Solo Fete Bronz 8-9 ani;

*Lorincz Charlott-locul 6 Solo Fete Bronz 8-9 ani;

*Stavina Ilinca-Locul 8 Solo Fete Bronz 8-9 ani;

„Cea mai mare bucurie însă a fost ca am reusit să aducem pe ringul de dans, noi galactici, care au participat la primul lor concurs oficial descurcându-se admirabil:” – arată instructorii de la Galactic Dance.

Dance Academy Festival a fost organizat sub egida Federației Române de Dans Sportivcu sprijinul Consiliului Județean Maramureș & a Primăriei Orașului Târgu Lăpuș și organizației de Management a Destinației Turistice Maramureș.