One Jazz Festival revine în acest an cu două experiențe muzicale inedite, aducând magia serilor de vară și jazz-ul captivant într-un cadru idilic și apoi într-un spațiu indoor.

One Jazz Festival Summer Nights se va desfăşura în 28-29 iulie, pe malul Lacului Mogoșa, iar One Jazz Festival indoor va avea loc în 10-11 noiembrie, la a cincea ediție, la ATP Tech Center.

Organizat de Asociația One Sound, One Jazz Festival Summer Nights oferă iubitorilor de jazz și pasionaților de muzică o experiență de neuitat în aer liber, evenimentul reunește muzicieni de renume și creează o atmosferă vibrantă, într-un peisaj natural deosebit.

Programul ediției de vară a festivalului

Vineri, 28 iulie

Ora 19.30: Concert de jazz – Essential Notes

Ora 21:30: One Jazz Social Club

Sâmbătă, 29 iulie

Ora 19:30: Concert de jazz – Luiza Zan & Jazzpar Trio

Ora 21:30: One Jazz After Party