Xavi Pascual a fost prezentat oficial în funcția de selecționer al naționalei masculine de handbal! Obiectivul tehnicianului care o pregătește și pe Dinamo este calificarea la Jocurile Olimpice din 2024.

Alexandru Dedu a vorbit într-o conferință de presă despre obiectivele lui Pascual, care o va antrena pe Dinamo în grupele Ligii Campionilor. Campionatul Mondial din Suedia și Polonia (2023) va fi primul obiectiv major pe care naționala masculină îl va avea cu Pascual pe banca tehnică.

„Este o revenire a lui în această funcţie, am avut şansa să-l avem în urmă cu trei ani antrenor al echipei naţionale, nu am putut să continuăm acel contract din cauza faptului că Barcelona i-a interzis să aibă activităţi în afara clubului. După ce a venit la clubul Dinamo am reînnodat această colaborare.

Contractul lui va fi pe trei ani, cu orizont Jocurile Olimpice, aşa mi-ar plăcea să semnăm cu toţi antrenorii echipelor naţionale pe ciclu olimpic. Atât Federaţia Română de Handbal, cât şi Xavi Pascual pot ieşi din contract după fiecare an în parte.

Relaţia pe care noi am avut-o, Xavi Pascual şi FRH, a fost una corectă din toate punctele de vedere. Xavi Pascual are o afinitate pentru români, cunoaşte foarte mulţi oameni din România, are prieteni în România”, a spus Alexandru Dedu.

Xavi Pascual a subliniat că vrea să vadă la lucru nu mai puțin de 52 de jucători tineri, după ce naționala masculină de handbal a ratat obiective pe bandă rulantă în ultimii ani.

„Trebuie să ştim exact unde suntem. Pentru mine, este important de ştiut că asta nu este echipa mea, nici a preşedintelui, este echipa tuturor, este echipa României şi avem nevoie de toţi jucătorii, de toţi antrenorii, toată lumea să muncească împreună, dacă vrem să avem o echipă nţională. Trebuie să avem întâlniri, să avem stagii de pregătire, să vorbim cu antrenorii şi vom începe asta de azi.

Avem în vedere 52 de jucători tineri, pentru că vreau să văd noi jucători, echipa naţională trebuie să fie deschisă pentru oricine. Toată lumea trebuie să dea totul să ajute echipa. Toată lumea să muncească pentru echipa naţională, să vorbm mai puţin şi să lucrăm mai mult”, a afirmat Xavi Pascual.