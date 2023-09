Oficial! România furnizează masiv ajutor militar Ucrainei!

România a exportat în Ucraina, din ianuarie 2022 și până în mai 2023, drone și piese de vehicule aeriene fără pilot sau din categoria „drone, nave spațiale, inclusiv sateliți și vehicule de lansare suborbitale și spațiale” în valoare de 56 de milioane de euro.

În perioada ianuarie – mai 2023, companii de stat și private au exportat în Ucraina mărfuri în valoare de peste 850 de milioane de euro. Cantitatea de mărfuri exportată a fost, în același interval de timp, de peste 500.000 de tone.

România, prin firme de stat și private, furnizează Ucrainei echipamente și/sau muniție, reiese din datele Institutului Național de Statistică (INS).

Este o informație pe care INS a furnizat-o Europei Libere în baza Legii liberului acces la informații publice.

În același timp, toată conducerea politică a țării refuză să spună în ce constă ajutorul militar al României pentru Ucraina.

Tonul secretomaniei l-a dat chiar președintele Klaus Iohannis care, pe 12 aprilie 2022, la aproape două luni de la începerea invaziei Rusiei, declara că nu e bine ca ajutorul militar pentru țara vecină să fie explicat în detaliu.

„Nu cred, însă, că este foarte bine să facem declarații publice îndelungate cu privire la ce face o țară sau alta concret în acest domeniu”, a spus atunci președintele, întrebat de jurnaliști ce armament trimite România în Ucraina.

Institutul Național de Statistică a comunicat Europei Libere și care sunt majoritatea produselor exportate de companii de stat și private în Ucraina anul trecut și în primele cinci luni ale anului în curs. În 2022, an în care Rusia a invadat Ucraina, din România a plecat în Ucraina cel puțin un vehicul aerian fără pilot.

INS precizează doar că este vorba despre un export de vehicule aeriene fără pilot în valoare de 432.450 de euro, care are o greutate de 762 de kilograme.

Tot anul trecut, din România au fost trimise în Ucraina părți de vehicule aeriene încadrate în categoriile comerciale de export „drone, nave spațiale, inclusiv sateliți, și vehicule de lansare suborbitale și spațiale” în valoare de 51.815.820 de euro.

În perioada ianuarie – mai 2023, din România au plecat către Ucraina, potrivit INS, drone în valoare de 4.239.810 milioane de euro, care au cântărit peste cinci tone.

Potrivit sursei citate, Romtehnica, compania de import-export a MApN, este în topul exportatorilor români în Ucraina atât în 2022, cât și în primele cinci luni ale acestui an.

Curios este că, potrivit INS, pe locul șase în topul exportatorilor români în Ucraina, în perioada ianuarie – mai 2023 se află o filială a ROMARM, în care se fabrică, potrivit companiei, muniții pentru artilerie, bombe de aviație, încărcături explozive pentru minerit sau detonări de suprafață și explozibili pentru uz militar sau poliție.

Grigore Ciascai