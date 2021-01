Majoritatea maramureșenilor au început să practice un nou „sport”, mai exact, ieșitul în pădure cu mașini 4×4, motociclete sau ATV-uri, cumpărate la mâna a doua din țări străine. Protejarea mediului și-a pierdut din valoare în ochii celor care practică aceste ieșiri, întrucât în weekend îi găsim cu ușurință în toate zonele, indiferent că este vorba despre un loc protejat sau un loc permis pentru această activitate. Traseele spre Creasta Cocoșului sau Ponorul Izei arată deplorabil, în urma acestor curse, animalele sunt terifiate de ceea ce se întâmplă, iar de noroaie și mizerie, nici nu mai încape vorba.

Băimăreanul Roșu Andrei și biologul Parcului Național Munții Rodnei, domnul Claudiu Iușan, trag un semnal de alarmă cu privire la dezastrele provocate pădurii, florei și faunei, în speranța că îi vor ajuta pe iubitorii de motociclete, ATV-uri sau 4×4, să conștientizeze cât de importantă este protejarea mediului și nu distrugerea lui.

„Către iubitorii de natură. Oameni buni, vă scriu cateva randuri, în speranta că împreună putem pune capăt unui fenomen nociv care ia amploare pe traseele turistice și în parcurile naționale. Motocros și 4X4. Noi, cei care ieșim în natură de mulți ani, deja putem constata gradul de degradare, de care nu a scăpat aproape nici un drum forester, nici o potecă, nici o rută frecventată de cei care vor să iasă în natură. S-a ajuns în punctul în care pe orice cărare mergi sunt șanțuri, noroaie, ești nevoit de multe ori să părăsești poteca sau drumul marcat turistic pentru că nu mai poți înainta efectiv din cauza noroaielor. Ok , toți anii ăștia autoritățile i-au tolerat , dar acum sunt în afara legii. Nu este permis in pădure cu vehicule motorizate, decat cu acordul ocolului silvic. Va propun să sunăm de fiecare data cand ne intalnim cu ei la 112, să facem poze, filmări și să le trimitem la IPJ Maramures. Dacă trec pe langa noi și privim in altă parte , inseamnă că tolerăm acest fenomen. Cred că dacă se adună reclamatiile , autoritățile vor lua măsuri” se arată în mesajul publicat de Andrei Roșu, pe pagina sa de Facebook.

„Off-road-ul are mai multe efecte negative intr-o arie naturala protejată, de la degradarea stratului superficial de vegetație din habitate vulnerabile, așa cum sunt cele alpine, ce au ajuns la un climax ecologic în decursul miilor de ani, pană la perturbarea comportamentului speciilor de faună, care se retrag din calea mașinilor și le afectează comportamentul de hrănire, reproducere. Pe de altă parte, turiștii care vizitează în drumețiile lor diverse obiective din aria protejată sunt deranjați de sunetul asurzitor al motoarelor off road. Deșeurile menajere transporatate de cei care practică off-road-ul sunt considerabil mai consistente, având avantajul facilității de acces. Mai mult decat atat, unele vehicule off-road pătrund in zonele mlăștinoase din circurile glaciare, distrugand fauna si flora alpina cu statut de relicte glaciare. In habitatele de mlastini afectate de off-road este accentuat procesul de eutrofizare ca urmare a deranjamentului substratului de sol, uleiurilor si gazelor evacuate de vehicule. In concluzie, off-road-ul reprezinta un factor extrem de agresiv si cu impact pe perioada indelungata asupra habitatelor si speciilor de flora si fauna, uneori chiar ireversibil”, subliniază și biologul Parcului Național Munții Rodnei, Claudiu Iușan.