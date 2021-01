Adrian Năstase a început să plângă în direct și a rugat-o pe Denise Rifai să treacă la altă întrebare. A fost tăcere profundă.

Adrian Năstase a avut parte de două momente emoționante în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

Prima dată, a fost atunci când a vorbit despre sinucidere, după ce jurnalista l-a rugat să clarifice incidentul de atunci. Al doilea moment, cel care l-a făcut pe politician să plângă, a fost momentul în care a vorbit despre mama lui.

„Ați vrut cu adevărat să vă sinucideți?”

„Da. A fost o tâmpenie, dar așa am simțit atunci, pentru că mi s-a părut un gest de maximă umilință și nu am acceptat atunci povestea asta. Sigur, mai târziu am privit diferit lucrurile, dar era un alt moment. Polițistului care m-a împiedicat atunci să duc până la capăt gestul respectiv, îi datorez viața în mare măsură, pentru că el practic a blocat revolverul. Ne-am bătut acolo efectiv.

Soția mea și acum păstrează costumul care e rupt la genunchi și haina pătată… Eu am explicat la un moment dat când câțiva idioți au pus la îndoială gestul meu de atunci și am pus și la mine pe blog și am transmis și prin niște scrisori deschise unuia care a dispărut dintr-o televiziune și l-am pus să citească un drept la replică conținând raportul medicilor legiști, le-am arătat semnele mele de pe gât. Glonțul a trecut atunci la 2 mm de carotidă. Cea mai bună dovadă este faptul că imediat după ieșirea din închisoare, am plecat în Franța și am făcut o operație prin care mi s-a pus un stent la inimă, pe care-l păstrez și acum ca amintire a unei vieți destul de agitate”, a declarat Adrian Năstase, în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Adrian Năstase a început să plângă

Întrebat de Denise Rifai dacă îi este dor de mama lui, Adrian Năstase, nu a putut să vorbească. Timp de câteva zeci de secunde platoul s-a umplut de tăcere, apoi, cu lacrimi în ochi, fostul premier a spus un „da” abia rostit. A fost și momentul în care Adrian Năstase a rugat-o pe Denise Rifai să treacă la următoarea întrebare.