Jurnalista Oana Zamfir a reacţionat după ce ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, s-a plâns că este atacat de „terorişti economici” şi, voalat, a acuzat-o pe Oana Zamfir că este folosită ca „armă politică”.

„Hai să spunem povestea simplificat. RomSilva a atacat titlurile de proprietare ale familiei Cîţu. În primul rând retrocedarea către părinţii lui Florin Cîţu, dar proprietatea este a lui Florin Cîţu prin moştenire, a se vedea declaraţia de avere. RomSilva a întrebat în iulie anul trecut ministerul de Finanţe. Ministerului de Finanţe, intervii în acest proces pentru a apăra proprietatea statului român? Ministerul a dat în verificare birourilor de la Vâlcea şi Craiova şi răspunsul a fost că da. Am aflat în materialul făcut de colega noastră Mariana Zaharia care sunt aceste temeiuri. Faptul că familia Cîţu avea teren la Voineasa, l-a refuzat pe cel pe care îl avea, primit prin retrocedare şi a spus ‘nu, eu vreau în muntele care dă la lacul Vidra, în apropierea Transalpinei şi lângă pârtia Elenei Udrea’. Adică nu vreau de 5 lei, vreau de 5000 de lei proprietate, cum ar veni. Bun. L-a primit în instanţă. RomSilva a atacat. Ministerul a găsit resurse să spună că atacă aceste titluri de proprietate în instanţă. Ajunge dl Cîţu ministru. Avea un conflict de interese cu ministerul pe care l-a preluat. Putea să ceară să fie pus în altă parte, nu la finanţe, că familia are un proces. Dar nu, a mers mai departe. Şi dacă lucrurile ar fi rămas aşa şi niciun membru al familiei nu s-ar fi folosit de faptul că dl Cîţu este ministru, cine ar mai fi avut ceva să îi reproşeze? Numai că la câteva zile după ce băiatul ajunge ministru, tatăl notifică ministerul. Să citim din ultima pagină, cea care are semnătura notificatorului Cîţu Vasile, pe 11 decembrie 2019. Ce cere? Să i se pună la dispoziţie toate documentele!

Aici e cheia! Să se trimită documentele către ministrul Finanţelor Publice. Ori, în aceste condiţii, domnul ministru nu mai poate să iasă în public ca azi, apropo de telenovelă. Părinţii dânsului nu sunt nişte bătrânei care stăteau la poartă şi a venit caravana teroristă peste ei. Iată, tatăl cere ministerului să trimită documentele fiului, ministrului. O presiune mai mare nu cred că a existat de când sunt eu jurnalist. Iar mama domniei sale le-a făcut plângeri penale celor de la RomSilva, cu care se judecă. Acest lucru este invocat chiar în documentele trimise instanţei de către angajaţii de la Direcţia Juridică. Sigur, aşa făcea şi Băsescu. Când apăreau nişte dosare despre fiica cea mare care lua banii de campanie şi pleca în vacanţe, despre fiica cea mică, pentru care PDL strângea semnături, despre fratele cu povestea cu armamentul, ţipa Băsescu să nu se mai dea în familia sa. Nu dă nimeni, dl Cîţu şi-a implicat familia. Până acum îl atacau spionii ruşi, acum îl atacă şi teroriştii.”, a declarat Oana Zamfir la Antena 3.

