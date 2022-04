În mediul online circulă o sesizare/reclamaţie adresată administraţiei locale Baia Sprie, legată de starea drumului din Satu Nou de Sus.

Mai jos textul integral:

„Destinată:

Primaria Baia Sprie

Primar Bîrda Sebastian Alin (PNL)

Bîrda Sebastian Alin

PNL Baia Sprie

„Buna ziua. Scriam mai devreme despre starea drumului din Satu Nou de Sus. O sa va las cateva poze si o filmare (…) Starea drumului e asa cativa ani buni. In video se aud si bataile de la bratele schimbate in urma cu jumatate de an. Piese originale care au un pret destul de ridicat… Intre timp s-a construit o asa zisa centură ocolitoare pentru a devia traficul greu din Tauti de Sus, un drum care nu duce nicăieri, se termina in fostul poligon. Dupa un santier lung domniile lor au realizat ca e aproape imposibil sa devieze traficul greu pe acolo deoarece nu au posibilitatea sa dea in DN 18 de tragere”.

Dacă aparatul administrativ sau Primarul nu ne răspund aici, vom face și o sesizare scrisă. Mulțumim pentru susținere! Haideți să reparăm cât mai multe drumuri. Sperăm că Primăria Baia Sprie nu vrea să pună Maramureșul pe butuci!”.

