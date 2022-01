Un fapt de ”răsul – plânsul” ne-a fost semnalat azi de către un cititor al publicației noastre cu privire la o pățanie deloc hilară petrecută în Carrefour Baia Mare. Vă redăm, mai jos, ce ne-a scris cititorul nostru:

”Azi, 31.01.2022, mă aflam cu prietena mea în Carrefour, pentru cumpărături uzuale. Fac mențiunea că, încă de la deschiderea magazinului, am ales acest hipermarket pentru că ne plăcea și poziționarea lui, și faptul că deja știm unde sunt produsele pe rafturi, și partea în care nu mai stăm la rânduri la case și ne plătim singuri cumpărăturile la casele rapide. Ca de atâtea ori până acum, am ajuns să facem plata, iar angajata care răspundea de casele rapide am văzut că stă cu ochii pe noi ”ca un vultur”, însă am zis că putem înțelege, că asta este munca pentru care e plătită. O singură dată a simțit nevoia să ne atragă atenția că trebuie să achităm și punga și i-am răspuns politicos că știu. Am achitat cumpărăturile, am scanat bonul și am ieșit. Am apucat să străbatem jumătate din holul de ieșire când am fost opriți de ”cerberul de la pază” care ne-a cerut bonul pentru că, citez: ”doamnei de la casele rapide i-am părut dubioși”. M-am uitat lung la el și i-am spus că mă așteptam să fim verificați la ieșirea din Carrefour și nu când ne pregătim să ieșim din Value Center, pentru că am aruncat bonul, dar evident că explicația noastră nu a ajutat. Am stat, așadar, să căutăm bonul în ghenă și să îi arătăm că am plătit toate cumpărăturile. Fără nicio scuză ne-a urat doar: ”o zi bună!”, așa că după ce am lăsat cumpărăturile în mașină m-am întors la Biroul de Informații pentru a face o reclamație. Mă aștept ca într-o ”Românie normală” să pot da și peste un angajat normal căruia să îi pot reclama problema noastră. Dacă discuția cu domnișoara de la ghișeul de informații a decurs normal, nu același lucru s-a întâmplat după ce a venit managerul (cel puțin așa s-a prezentat) de la Carrefour Baia Mare. În loc să ne întrebe politicos care este problema noastră s-a uitat lung la noi și ne-a retezat-o scurt că ”e dreptul lor să ne verifice când vor”. Am încercat să îi spun, încă o dată, că verificarea asta putea fi făcută la ieșirea din magazin, însă a spus să scriem ce vrem în reclamație și a dat de înțeles că vom reclama degeaba, pentru că tot el va soluționa și reclamația. În acest sens mă adresez presei, sperând ca situația aceasta va fi cunoscută la nivel mai înalt, iar cei care manageriază Carrefour la nivel naţional vor face niște cursuri cu managerii din plan local pentru că e evident că au nevoie să învețe cum e cu empatia și umanitatea. Este deranjant că e pentru prima oară când ni se întâmplă așa ceva în decursul a foarte mult timp, dar și mai deranjant e faptul că după ce au văzut că n-au avut dreptate nu am primit nici măcar scuzele pe care consider că le-am fi meritat”, ne-a scris pe adresa redacției cititorul nostru.

Facem mențiunea că așteptăm ca reprezentanții Carrefour Baia Mare să vină cu un drept la replică dacă se consideră neîndreptățiți și pot să prezinte faptele din punctul lor de vedere.