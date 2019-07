4.450 de infractori condamnați definitiv de instanțele din România sunt dați în urmărire, peste 90% dintre aceștia fiind fugiți din țară.

Cei mai mulți dintre infractorii fugari au pedepse pentru cum au condus pe drumurile publice, pentru furturi, tâlhării, înșelăciuni sau evaziune fiscal.

Pe lista ”Most Wanted” a Poliției Române sunt acum 43 de infractori, printre care oamenii de afaceri Gabriel ”Puiu” Popoviciu și Avraham Morgenstern, fostul parlamentar Marko Attila, Omar Mukhles, fratele lui Omar Hayssam și interlopii Zaher Iskandarani, Florin Ghinea, zis Ghenosu, Vasile Rodideal și Romeo Ursu.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis, la solicitarea deputatului PMP Robert Turcescu, o statistică a persoanelor condamnate definitiv care se află încă în libertate.

În baza de date cu cei „urmăriţi” figurau, pe 12 iunie, 4.450 de persoane pe numele cărora instanţele au emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Dintre condamnații fugari, 4.100 sunt urmăriţi internaţional şi 350 sunt căutați în țară.

Majoritatea condamnaților dați în urmărire au primit pedepse pentru infracțiuni privind circulaţia pe drumurile publice (887), furturi sau tâlhării (853), infracţiuni economice şi evaziune fiscală (526) sau pentru înşelăciuni (506).

Datele transmise de MAI arată și că 195 de urmăriți sunt condamnaţi pentru consum de stupefiante, 194 pentru trafic de persoane, 119 pentru infracţiuni privind frontiera de stat și 690 pentru infracţiuni precum violare de domiciliu, operaţiuni bancare frauduloase sau infracţiuni silvice.

Dintre infractorii condamnați, polițiștii au dus în penitenciare 3.017 în primele șase luni din 2019 și 6.331 în 2018.

În acest an au fost extrădați 325 de cetățeni străini condamnați definitiv care au fost prinși în România, iar în 2018, alți 767 de infractori pe numele cărora au fost emise mandate de executare a pedepselor.

Poliția Română are acum pe lista Most Wanted 43 de infractori, unii căutați de mulți ani, alții despre care se știe în ce țară sunt, dar nu au fost încă extrădați, printre aceștia fiind oamenii de afaceri Gabriel ”Puiu” Popoviciu, care are de executat o pedeapsă de 7 ani de închisoare și este în Marea Britanie, și Avraham Morgenstern, condamnat la 8 ani de închisoare, care a fost prins în Argentina.

Autoritățile române îi caută de mai mulți ani pe Gheorghe Clapon, condamnat la 9 ani și 4 luni de închisoare pentru înşelăciune, uz de fals şi spălare de bani, și pe Ionel Silvestru, care are o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism.

Pe lista ”Most Wanted” mai sunt Omar Mukhles, condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul privind fuga din România a fratelui său Omar Hayssam, Zaher Iskandarani, supranumit ”Prințul Banatului”, condamnat la 5 ani pentru evaziune fiscală, Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar când acesta era șeful ANAF, liderul interlop Vasile Rodideal, condamnat la 18 ani de închisoare pentru mai multe fapte, printre care și tentativa de asasinare a fostului său partener de afaceri Tiberiu Cristodorescu, Hassan Nanaa, fost administrator al firmei Terom Iași, condamnat pentru infracțuni economice și interlopul Romeo Ursu, zis Boenică, condamnat la 10 ani de închisoare pentru implicarea într-o rețea de falsificatori

Printre urmăriții celebri sunt și fostul lider al MISA Gregorian Bivolaru și liderul interlop Florin Nicolae Ghinea, zis „Ghenosu”. Gregorian Bivolaru are o condamnare de 6 ani de închisoare pentru act sexual cu o minoră și trafic de persoane și a stat în penitenciar doar un an și două luni. A plecat din România imediat după ce a fost eliberat condiționat, în septembrie 2017. De atunci este pe lista Most Wanted a Interpol, pentru trafic de persoane şi abuz sexual în Franţa și Finlanda.

Florin Ghinea, liderul clanului Ghenosu din Târgoviște, dat în urmărire internațională după ce a reușit să fugă de mascații de la DIICOT, a fost prins în 2018, la Londra. Procurorii îl acuză de proxenetism, complicitate la trafic de persoane, spălare de bani şi instigare la omor calificat. Interlopul şi fiul său ar fi plănuit asasinarea liderului unei grupări adverse.

