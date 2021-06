Politicienii români s-au întrecut în urări de ziua copilului. Filtrul realității românești dezvăluie însă o copilărie de care politicului nu-i pasă mai deloc în alte momente, în afară de o singură zi pe an, Ziua Copilului.

Am privit stupefiat cum politicienii au profitat din plin de această zi. S-au organizat multe evenimente, acțiuni, jocuri, însă frumusețea lor a fost deturnată de actorii politici. S-au grăbit să se pozeze cu copiii pentru a da bine la părinți și nu s-au sfiit să lanseze declarațiile pompoase, cum a fost cea a președintelui Camerei, Ludovic Orban: „E o instituţie importantă a statului şi e important ca şi copiii să vadă practic unde se iau deciziile, unde se fac legi şi, până la urmă, cum se iau aceste decizii care le afectează şi lor viaţa.”

Desigur, mulți dintre copii nici măcar nu aveau vârsta la care ar putea să înțeleagă ceea ce se petrece.

„O zi petrecută printre copii e magie curată! Am stat de vorbă, ne-am uitat la piesa de teatru „Când jucăriile spun pa”, la Teatrul Ararat, am mâncat înghețată, am alergat după baloanele de săpun, am făcut poze cu Minnie, Mickey și Minionii și ne-am bucurat împreună de o zi de 1 Iunie de neuitat. Le mulțumesc colegilor mei pentru implicare în acest eveniment minunat, care ne-a transpus pe toți, pentru câteva ore, într-o lume minunată, lumea copiilor.” – a scris Călin Bota, pe o rețea de socializare, în urma unei eveniment făcut de PNL Maramureș.

Mai mulți politicieni maramureșeni au profitat de ziua asta. Campanie electorală pe seama copiilor noștri. Și grav este că nimeni nu semnalează aceste acțiuni, nimeni nu zice, nimeni nu atrage atenția.

Dacă voi considerați că este în regulă ceea ce se petrece, vă rog să apreciez ceea ce se petrece, dar dacă și voi vedeți ipocrizia momentului, vă rugăm să semnalați mai departe cele petrecute.