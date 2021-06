Unsprezece cadre didactice din Centrul Universitar Nord din Baia Mare au primit distincția de „Profesor e-Tare” în cadrul celei de-a XIII-a ediţii a Galei Profesorului Bologna, desfășurată în acest an în mediul online, în data de 30 mai 2021.

Gala Profesorului Bologna este un proiect național, de tradiție, al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), care are ca scop principal îmbunătățirea sistemului de învățământ superior din România prin premierea, promovarea și răsplătirea performanței didactice a profesorilor, punând în lumină acei profesori care reușesc să inspire studentul de azi.

La ediția din acest an, ANOSR și-a dorit un titlul special, un titlu care să fie acordat acelor cadre didactice ce au fost un exemplu pentru comunitatea lor academică și care au asigurat o continuitate a sistemului educațional, indiferent de carențele sistemului – distincția de Prof e-Tare. Am stabilit un nou profil, un profil digital și împreună cu o comunitate de studenți am pornit în identificarea Profilor e-Tari.

Gala Profesorului Bologna este singura inițiativă studențească de a premia Profii Tari, respectiv e-Tari din învățământul superior românesc și singura distincție pentru cadre didactice bazată exclusiv pe aprecierea studenților.

Centrul Universitar Nord din Baia Mare se poate mândri acum cu unsprezece Profesori e-Tari:

Ioana Lucia CRĂCIUN (Facultatea de Inginerie); Ramona DEMARCESK (Facultatea de Științe, Inginerie și Litere); Oana MARE ROȘCA (Facultatea de Științe); Leonard Gigel MIHALY COZMUȚA (Facultatea de Științe); Anca PETER (Facultatea de Științe); Anamaria FĂLĂUȘ (Facultatea de Litere); Alina NECHITA (Facultatea de Litere); Ioan Beniamin POP (Facultatea de Litere); Zorica TRIFF (Facultatea de Științe, Inginerie și Litere); Ioana BUD (Facultatea de Litere); Anne-Marie HORDĂU (Facultatea de Științe).

Prima etapă a proiectului a constat în pregătirea studenților evaluatori, care au evaluat profesorii nominalizați de studenții din România. În perioada 12-14 martie 2021, au avut loc atelierele de formare ale studenților evaluatori, aceste ateliere desfășurându-se în mediul online, pe platforma Zoom, la care au participat și 8 membri ai Ligii Studenților ”Pintea Viteazul”.

În această situație mai specială, studenții evaluatori au avut întâlniri, în mediul online, cu studenții cadrului didactic nominalizat, iar mai apoi cu cadrul didactic în sine. În cadrul acestor întâlniri au avut loc discuții despre mediul și modalitatea de desfășurare a actului educațional, relația student-profesor și alte aspecte referitoare la activitatea didactică a profesorului. Ulterior, după o documentare suplimentară, studenții evaluatori au respectat o metodologie de evaluare suficient de complexă și au decis dacă profesorul merită sau nu decernarea titlului de Profesor e-Tare.

Trei dintre evaluatorii Ligii Studenților ”Pintea Viteazul” au avut un număr impresionat de cadre didactice evaluare, clasându-se în top 10 studenți evaluatori:

Nyisztor Antonia-Gabriela – 19 evaluări

Șepși Roxana Camelia – 9 evaluări

Andreicuț Edi – 7 evaluări

„Pentru mine, un Prof E-Tare înseamnă acel profesor care găsește căi inedite pentru a se apropia de studenți sau folosește metode interactive și inovative de comunicare cu aceștia, mai ales că totul s-a desfășurat acum online. Acest cadru didactic este văzut ca și un prieten de către studenți și trece de bariera obișnuită de predare, punând accentul pe nevoile acestora. Acești profesori, în cei 5 ani de când sunt studentă, au reușit să mă inspire. Să fii profesor și să te mulezi după caracterele diferite ale studenților nu este ușor, de aceea am admirat întotdeauna răbdarea pe care au avut-o aceștia când era vorba de noi studenții. A fost o mare plăcere să evaluez atât profesorii din centrul universitar pe care îl reprezint, cât și cadrele didactice din alte universități deoarece am dat de niște oameni minunați. Iar așa pe final nu pot decât să fiu recunoscătoare că am ajuns până aici, că am plecat acasă cu acest premiu, dar și cu multe informații dobândite în 3 ani de implicare în GPB.” – a spus Nyisztor Antonia-Gabriela, student evaluator.