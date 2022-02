Kat Divone a postat videoclipul pe contul ei de Tiktok, devenind la scurt timp viral, cu peste două milioane de vizualizări, răspunzând la întrebarea: „Ce ai ales să faci la nunta ta, în ciuda faptului că îţi supărai familia?”

„Am continuat recepția după ce unul dintre invitaţii noștri a ‘murit’ în cabina foto”, a fost răspunsul tinerei.

Răspunsul i-a şocat pe internauţi şi i-au cerut lui Kat să dezvăluie mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat exact. Aproximativ o oră, femeia a revenit cu un nou videoclip în care a povestit pe larg întreaga situaţie. A explicat aşadar că una dintre verişoarele soţului ei intrase în cabina foto pentru a-şi face o fotografie, în timp ce mirii discutau cu alţi membri ai familiei.

„Au făcut poze, ne-am distrat de minune şi, dintr-o dată am auzit super multă zarvă. Soţul meu şi cu mine am fost conduşi în suita de mireasă, aşa că nu am mai avut idee ce se întâmpla în afară”, a adăugat ea.

Ulterior, Kat a aflat că verişoara soţului ei avea o boală cardiacă preexistentă din cauza căreia a făcut un stop cardiac şi a căzut pe podea. Au fost chemate serviciile de urgență care au încercat să o salveze, i s-au aplicat manevrele de resuscitare, i-a fost tăiata rochia şi urcată pe targă în ambulanţă pentru a fi transportată de urgenţă la spital, relatează The Sun. Din nefericire însă a fost scoasă din ambulanţă fără puls, ulterior fiind plasată în comă indusă.

Decizia miresei, un şoc pentru familie

Kat a fost ulterior înştiinţată de cele întâmplate şi întrebată dacă vrea să oprească nunta sau să continue petrecerea. Ea s-a gândit că odată ajunsă în ambulanţă, verişoara soţului ei va fi bine, aşa că a hotărât că nu are de ce să fie oprită distracţia. Nu îşi dăduse însă seama de amploarea situaţiei şi de cât de nepotrivit ar putea fi gestul.

Nunta a continuat, în ciuda faptului că o treime din invitaţi au plecat la spital pentru a fi alături de invitată, în timp ce Kat şi soţul ei au mers în vizită a doua zi. Din fericire tânăra a supravieţuit şi ea însăşi s-a căsătorit în 2021, a adăugat femeia la finalul poveştii.

Totuşi, familia a fost extrem de supărată pentru decizia de a continua nunta în situaţia dată. Şi internauţii au rămas șocați de povestea lui Kat, unii dintre ei blamând gestul de a ignora gravitatea lucrurilor şi de a petrece în timp ce viaţa unui om atârnă de un fir de aţă: „Nu v-a păsat deloc de ea? Pur și simplu… nu îmi pot imagina”.

Un altul a întrebat: „Dar a fost EA nu s-a supărat când a aflat că voi nu aţi oprit nunta?”

În cele din urmă Kat a spus că întreaga familie a dat uitării momentul şi nu a mai fost trasă la răspundere pentru gestul ei.

Sursă: Shutterstock