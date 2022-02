Polițiștii din Borșa și Ulmeni, în timp ce efectuau serviciul de patrulare, au oprit pentru control două autoturisme, la volanul cărora au identificat doi bărbați de 23 și 46 de ani, comițând infracțiuni rutiere, respectiv conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau fără permis de conducere.

În ceea ce îl privește pe tânărul conducător auto de 23 de ani, oprit regulamentar pe strada Victoriei din Borșa de polițiștii rutieri, s-a constatat că, pe lângă comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, având o concentrație de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat în urma testării cu apratul etilotest, nu deține nici permis de conducere pentru nicio categorie de vehicul. Acum, față de acesta, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere.

În cazul celuilalt bărbat de 46 de ani din Ulmeni, în urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o concentrație de 0.59 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Ambelor persoane le-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

DOUĂ MANDATE DE EXECUTARE A PEDEPSEI ÎNCHISORII PUSE ÎN APLICARE DE POLIȚIȘTI

Ieri, 11 februarie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au pus în aplicare două mandate de executare a pedepsei închisorii, emise de Judecătoria Baia Mare, pe numele a doi bărbați de 36 și 65 de ani din Mireșu Mare și Baia Mare.

Unul dintre ei a fost condamnat la o pedeapsă de 10 luni închisoare pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis, iar celălalt la 1 an și 8 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă.

Ambii bărbați au fost depuși la Penitenciarul Baia Mare.