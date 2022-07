Asociatia Azuria anunta finalizarea proiectului „O seara cu menestreli la muzeu”. Peste 100 de

baimareni au participat la evenimentul final al proiectului care a avut loc in seara de

07.07.2022 incepand cu orele 20.00 in curtea Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie din

Baia Mare. Am pus in scena un concert cameral al formatiei Duo Melos ce îi are ca protagoniști

pe Titus Flueraș la vioară și pe Constantin Andrei la chitară si am lansat o carte si doua CD-uri

ale menestrelilor implicati in proiect.

Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin Programul de finantare nerambursabila

in anul 2022.