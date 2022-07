Asociatia Azuria anunta finalizarea proiectului „Tineri pentru folk – Baia Mare”. In cadrul

acestui proiect am organizat primul concurs national de muzica folk pentru tineri din Baia Mare.

Proiectul a dat oportunitatea tinerilor folkisti sa-si perfecționeze și valorifice aptitudinile

muzicale și posibilitatea de a accede la noi modele de interpretare artistică. Am premiat 4 tineri

folkisti – castigatori ai concursului pe scena evenimentului „Noaptea Menestrelilor” – 08-

09.07.2022 – fiecare sustinand un microrecital alaturi de folkistii consacrati participanti la

eveniment.

Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin Programul de finantare nerambursabila

in anul 2022.