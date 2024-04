Duminică, 14 aprilie, Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare va fi gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Bacău, joc din cadrul etapei a 23-a din Liga Zimbrilor. Înaintea acestui joc, Potaissa și Dinamo au terminat la egalitate (35-35), astfel că Minaur, după acest success, mai are nevoie de doar două puncte (două egaluri sau o victorie) pentru a termina sezonul de Liga Zimbrilor pe podium, al treilea consecutiv.

Meciul cu CSM Bacău n-a fost deloc ușor, dimpotrivă. Elevii lui Leonard Bibirig au dat o replică tăioasă, au condus în mai multe rânduri decât noi, însă finalul ne-a aparținut și am reușit victoria și trei puncte extrem de importante. De asemenea, ne bucurăm și pentru revenirea în teren după luni bune de recuperare a jucătorilor Stefan Vujic și Lucas Sabou, chiar dacă ultimul dintre ei n-a intrat.

Minaur va juca pe în deplasare la Cluj. Urmează “faza europeană”, cu plecare spre Islanda în 19 aprilie, meci pe 21 aprilie (ora 22.30 la noi) – arbitri din Ungaria, Milos Andorka și Robert Hucker, delegat Tadas Jansonas (Lituania). Minaur nu va juca niciun meci între tur și retur, meciul al doilea cu Valur fiind programat duminică, 28 aprilie, dela ora 18.00 (arbitri din Croația, Ante Mikelic și Petar Paradina, delegat Ferenc Bonifert (Ungaria). Minaur mai are de jucat în campionat cu Suceava (16 mai) și la Timișoara (19 mai) – dacă se califică în finala Cupei EHF vor fi iar niște modificări, dubla manșă din finală urmând să aibă loc între 18 și 26 mai.

CS Minaur Baia Mare – CSM Bacău: 31-29 (18-20)

Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare; cca 900 spectatori

Arbitri: Constantin Marius Murariu – Constantin Claudiu Tăbăcariu (Neamț). Observator: Adrian Lupșa (Reșița)

Aruncări de la 7m: 9-5 (transformate: 8-3; au ratat: E. Pop / Virbauskas, G. Bujor). Minute de eliminare: 6-6 (Cumpănici 2, Vujovic / Rogulski, Costea, Brăescu)

CS Minaur: Anton Terekhov (10 intervenții, a apărat și un 7m), Barna Buzogany – Tudor Botea 7, Stevan Vujovic 7 (2 din 7m), Artem Kozakevych 6 (5 din 7m), Robert Nagy 4, Milan Kotrc 4 (unul din 7m), Gabriel Cumpănici 1, Stefan Vujic 1, Viorel Fotache 1, Anderson Mollino da Silva, Erik Leonard Pop, Tomas Cip. Nu au jucat: Vlad Andrei Pop, Ovidiu Ardelean și Lucas Sabou. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

CSM Bacău: Tudor Stănescu (5 intervenții, a apărat și un 7m), {tefan Grigoraș (3 intervenții), Richard Freiwald – Zanas Virbauskas 9 (2 din 7m), Eduard Belchite 6, Gabriel Bujor 4 (unul din 7m), Florin Dospinescu 3, Ionuț Stănescu 3, Lukasz Rogulski 2, Cătălin Brăescu 1, Vasile Dobrincu 1, Aliaksei Ushal, Mihai Bujor, Georgel Costea. Antrenori: Leonard Bibirig, Ionuț Rotaru, Rudi Stănescu

Declarații după meci

Alexandru Sabou (antrenor Minaur): “Sunt foarte importante punctele. Un meci greu, cu două reprize total diferite. În prima am luat 20 de goluri, în a doua jumătate. Per ansamblu sunt mulțumit, pentru că și jucăm într-un ritm nebun și o ducem așa de două luni, însă dacă am ales drumul ăsta trebuie să-l facem cu fruntea sus, să ne luptăm meci de meci. La Cluj va fi un meci și mai greu, pentru că ei au mari probleme. Sper să fim concentrați 100%. Mă bucur că am învins astăzi și că suntem acolo sus”.

Stefan Vujic (jucător Minaur): “A fost un meci foarte echilibrat. Oricare echipă putea să câștige astăzi. Nivelul handbalului n-a fost cel mai bun, dar mă bucur de noi. N-a fost ziua noastră, am muncit din greu pentru succes, iar soluțiile au fost găsite. Dacă mai câștigăm un meci vom fi al treilea an la rând pe podium și eu zic că e un lucru foarte bun pentru handbalul din Baia Mare”.

Leonard Bibirig (antrenor Bacău): “Am făcut un meci bun astăzi din punctul meu de vedere. Îmi felicit jucătorii pentru cum au luptat astăzi. Păcat de ultimele cinci șase minute, în care n-am gestionat bine niște faze, plus niște greșeli de arbitraj. Este prima dată în acest campionat când ridic această problemă. Noi jucăm fiecare meci la victorie, indiferent de adversar. Felicit băieții de la Minaur pentru parcursul din campionat și din cupele europene și le doresc să ajungă în finală.”

Gabriel Bujor (jucător Bacău): “A fost un meci pe contre, când noi când ei. Noi am fost foarte puțini, iar banca scurtă s-a văzut. Baia Mare este însă o echipă bună, am jucat cot la cot cu ei și suntem mulțumiți de jocul pe care l-am prestat astăzi. Jocul de astăzi ne dă speranțe pentru meciurile care vin. Plecăm acasă, ne odihnim, iar de marți o luăm de la capăt.”

Etapa 23

CSM București – “U” Cluj-Napoca: 31-22

CSM Sighișoara – HC Buzău: 29-29

CSM Constanța – CSU Suceava: 35-26

CSM Vaslui – SCM Politehnica Timișoara: 25-27

Potaissa Turda – Dinamo București: 35-35

CSM Focșani – Syeaua București: 24-28

CS Minaur Baia Mare – CSM Bacău: 31-29

Clasament

Dinamo București – 67p (873-637) – 23

CSM Constanța – 58p (686-549) – 22

Minaur Baia Mare – 51p (713-641) – 23

Potaissa Turda – 43p (766-719) – 23

CSM București – 38p (644-619) – 23

CSU Suceava – 34p (730-765) – 23

ACS HC Buzău – 32p (692-693) – 23

CSM Bacău – 30p (664-707) – 23

Steaua București – 23p (627-671) – 22

CSM Focșani – 23p (614-667) – 23

Poli Timișoara – 20p (601-670) – 23

CSM Sighișoara – 16p (584-685) – 23

CSM Vaslui – 15p (607-659) – 23

“U” Cluj-Napoca – 13p (620-739) – 23

Etapa 24. Miercuri, 17 aprilie: “U” Cluj – CS Minaur; Dinamo – Vaslui. Sâmbătă, 20 aprilie: Timișoara – Constanța; Steaua – Sighișoara. Duminică, 21 aprilie: Buzău – Potaissa; Suceava – CSM București; Bacău – Focșani. Restanță: Constanța – Steaua (24 aprilie).