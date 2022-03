Descoperire cutremurătoare în camera unui hotel din Marea Britanie. O mamă şi bebeluşul ei nou-născut au fost găsiţi fără viaţă, unul lângă celălalt, după ce angajaţii hotelului nu au mai reuşit să dea de femeie.

O tânără a fost găsită moartă alături de un bebeluş pe care tocmai ce îl născuse, într-o cameră de hotel din Leicester City Centre Traveldoge, ieri după-amiază. Ambii au fost găsiţi fără viaţă înt-una dintre cele 67 de camere ale hotelului, în jurul orei 15:00. Mai multe ambulanţe şi echipaje de salvare s-au depalsat ieri la faţa locului, în zona centrului comercial Haymarket, după ce personalul hotelului au sunat de urgenţă suspectând că ceva nu este în regulă pentru că femeia nu răspundea la uşă.

Medicii au încercat cu disperare să îi salveze pe amândoi, dar era prea târziu

Ambii au fost transportaţi de urgenţă la Leicester Royal Infirmary, dar în ciuda eforturilor depuse de medici, atât mama, cât şi copilaşul ei abia născut au fost declaraţi morţi. O anchetă a fost acum deschisă privind moartea sfâşietoare a celor doi, dar poliţia confirmă că tragedia nu este considerată ca fiind suspectă.

Un martor a povestit că trecea prin zonă când a văzut echipajul de la ambulanţă încercând din răsputeri să salveze atât mama, cât şi copilul. Paramedicii încercau să îi resusciteze în parcarea hotelului acordându-le manevrele de resuscitare, sub privirile îngrozite ale trecătorilor.

„Cred că e cel mai sfâșietor lucru pe care l-am văzut vreodată. Paramedii alergau pe rampa parcării etajate, toată lumea încerca să ajute. Mi-am dat seama că ambulanţele nu putea ajunge în zona supraterană a parcării, fiind rămase încă în stradă. Nu mult după aceea, am văzut cum au scos o femeie din hotel cu targa. În spatele ei, medicii transportau un copil. Am observat apoi că s-au oprit şi au început să îi acorde CPR mamei, apoi copilului. Încercau să le salveze vieţile, în timp ce noi stăteam acolo, neputincioşi, uitându-ne şi neavând cum să ajutăm. A fost absolut chinuitor”, a povestit bărbatul, potrivit The Sun.

„Ofițerii au fost chemați de Serviciul de Ambulanță din East Midlands cu puțin timp înainte de ora 15:00, ieri după-amiază, la un hotel din centrul comercial Haymarket, Leicester. Apelul a fost făcut în privinţa unui bebeluş născut într-o cameră de hotel şi a mamei lui, ambii în stare de inconştienţă. Ofițerii s-au deplasat la fața locului, mama şi bebeluşul au fost transportați la spital unde, din păcate, au fost declarați decedați la scurt timp după sosire. Decesele nu sunt considerate suspecte, ci inexplicabile, în timp ce se fac cercetări suplimentare în acest caz”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei din Leicestershire.