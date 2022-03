Joi, 3 martie, în jurul orei 16.00, polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică – Grupa Canină au oprit în trafic pentru control un autovehicul condus pe strada Lupului.

La volanul autoturismului a fost identificat un bărbat de 30 de ani din Băița de Sub Codru, care nu deține permis de conducere.

Totodată, polițiștii din cadrul Poliţiei oraşului Şomcuta Mare, au oprit în trafic pentru control un autovehicul condus pe D.N. 1C.

La volanul autoturismului a fost identificată o tânără de 24 de ani din Botoșani, care are dreptul de a conduce cu restricții – reținut.

În ambele cauze s-au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.