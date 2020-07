„Creșterea numărului de cazuri era așteptată și explicabilă, dar nu pe măsurile de relaxare. Este un lucru normal. Când crești numărul de teste, identifici numărul de asimptomatici, sau altfel spus, purtători sănătoși. Este ca la pescuit. Una este să pescuiești într-un lac sau în mare, una este să pescuiești într-un bazin dintr-o crescătorie. Trebuie să ne întrebăm cât putem să ne încredem în datele oficiale. Metoda PCR este una de genetică moleculară și orice laborator trebuie verificat de o entitate independentă. Acreditarea doar de la Ministerul Sănătății sau DSP nu este valabilă. Rezultatele trebuie verificate încrucișat. Personalul trebuie să aibă un atestat privind tehnicile de genetică moleculară. Atâta timp cât nu există această validare și personal calificat… Eu îmi pun întrebarea când s-au calificat atât de mulți pentru genetică moleculară astfel încât să fie la toate cele 130 de laboratoare. Eu am lucrat în genetică moleculară și pot să vă spun că erorile pot depăși limita metodică de 4% dacă personalul nu este calificat sau laboratorul neacreditat. Deci, pot să fie erori mult mai mari. Un lucru care atrage atenția. Dacă ați observat, cazurile din luna iunie și iulie sunt cantonate în spitale și cămine de bătrâni. Sunt rare cazurile în afara acestor locuri. Nu am auzit de cazuri pe plajă, în apa de mare unde virusul este distrus, la magazine, etc. Acest lucru dovedește că epidemia nu este în creștere. A crescut numărul de testări și dacă facem raportul nu trece de 4% numărul celor depistați pozitiv din cel al testărilor. Majoritatea sunt asimptomatici” (Dr. Vasile Astărăstoae)