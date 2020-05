Dați drumul la terase și restaurante! Dați drumul la activitățile normale! Ne-am prins că a fost exagerat. SUA, care are cea mai mare rată de îmbolnăviri are o mortalitate de 0,1%. – ADICĂ, o rată mai mica a mortalității decât a oricărei altă rată a mortalității.

Am descoperit și proștii din jurul nostru care cred încă în povești cu Cenușăreasa și Zmei de covid. Am văzut și babele care nu vor să dea temperatura la nimeni. Am râs! Dar gata!

S-a împărțit din nou lumea în cele două tabere Pro și Contra măsurilor severe de austeritate. Unii zic să fie împușcați toți cei care ies afară, ceilalți zic să se iasă fără mască.

Hai să dăm drumul la teatre, la concerte, la cluburi și restaurante, și la muncile noastre cele de toate zilele pentru că, oricum nimic nu o să mai fie ca înainte după ce ați tâmpit cu televizorul jumătate din populația țării. Dacă se poate merge la Obor, de ce nu se poate merge la teatru? Densitatea e mai mică în sală la Nottara.

Nu vreau să-mi scrie niciun deștept și mai ales, nicio deșteaptă care știe ea sau el cum stă treaba. Nu vreau niciun mesaj de la nimeni care să-mi aducă aminte că eu sunt artist și n-ar trebui să mă intereseze astea. Cea mai mare idioțenie dintre toate!!! De parcă viața mea nu ar fi afectată de deciziile proaste ale politicului.

Vreau să intrăm din nou în viața noastră. Nu vreau să mai trebuiască să scriu nicio declarație pe propria răspundere care este inutilă ca și gaura în prezervativ.

Deși îl stimez, nu mai vreau să mă certe președintele țării la televizor ca pe un copil de grădiniță care a dat cu mâncarea pe perete. Sunt major, educat și cred că destul de deștept ca să-mi dau seama de mult mai multe decât crede oricine.

Vreau să aveți bun simț și să vă dați seama că totul a fost extrem, dar extrem de exagerat. Nu ne putem ascunde în casele noastre trei luni pentru că afară s-a produs o gripă un pic mai altfel. Pentru că este o gripă! Trei luni!!!

E momentul să recunoașteți că ați greșit. Și nu vă va acuza nimeni. Pentru că a greși e omenește! Cât despre cei care ați făcut milioanele, să le cheltuiți sănătoși și să nu fie nevoie să-i dați tot la doctori.

Mulțumim TUTUROR posturilor de știri care ne-au intoxicat la propriu cu mesajele panicoase și panicante! Mulțumim politicienilor dementici care ne amenință ca pe niște mucoși că dacă nu suntem cuminți ei dau din nou starea de urgență.

Dar gata… Hai să ne întoarcem la viața noastră, că s-a terminat!

(Material preluat de pe pagina de Facebook a lui Mihai Mărgineanu)