Narcisismul interesat ucide, tov. Todoran!

In lumina ultimelor evenimente care au avut loc in sânul popularilor maramureșeni ar fi câteva lucruri care se pot clarifica:

1. Din punct de vedere juridic PMP nu are o conducere națională recunoscută.

2. Asa cum se preciza in eMM exista în instanțele de judecată mai multe procese între Cristian Diaconescu și gruparea Tomac, la unele dintre ele fiind și presedintele Lucian Morar implicat ca parte în procese.

3. Aceste conflicte juridice nu se vor finaliza într-un orizont de timp apropiat.

4. Consider că toți dintre alesii locali sau judeteni au obtinut obținut funcțiile de consilier prin muncă și aprecierea celor care v-au votat. Numitul interimar a luat un scor rusinos in alegerile locale la functia de primar, mult sub procentele PMP Maramures. Nu i-a fost suficient! A fost impus de gruparea Tomac si au reusit impreuna sa scoata in afara Parlamentului PMP. De astfel de oameni e nevoie astazi?

5. Revenind la consilierii judeteni, este drept, etic si rational ca deciziile cu privire la parcursul politic sa vă aparțina exclusiv. La fel ca si in cazul parlamentarilor! Legea in acest sens, promovata si de interimarul PMP Maramures, este o rusine!

6. Toti cei care sunt hăituiți in aceasta speta pot castiga juridic vorbind daca se va incerca blocarea continuarii a mandatelor alesilor.

7. Chiar dacă nu mai am nici o așteptare de la cel care a fost desemnat (de una dintre taberele din PMP) președinte interimar județean, mai am încredere în înțelepciunea celor de la București. Un individ balbait care scuipa si se cearta cu microfonul eate cea mai proasta alegere ce se putea face!

8. Tin minte ca la solicitarea a două organizații locale, una cred ca din Cavnic, s-a încercat schimbarea a doi consilieri locali, acțiuni pe care partidul le-a pierdut în instanță.

E rusinos pentru societatea românească sa mai asistam la astfel de practici! Fiind apropiat al liderilor PMP Maramures, am putut observa greselile voite (din motive financiare) pentru ca interimatul numit sa candideze!

Spunea Romeo Dobocan: “Nu ne-a preluat nimeni. Alții vor să preia o muncă prin amenintări de excludere. O să vorbesc cu George Simion să vad daca e statutar sau nu să participăm la acțiunile lui?! Să fim alături de un amic la un eveniment important pentru fiul lui, văd că e „declarat” nestatutar.” Are dreptate!

Tovarase Todoran, narcisismul ucide intotdeauna! Mai “sapa” in portbagajul cu haine si parfumuri de import!

Radu Țolaș