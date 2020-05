Reprezentanţii Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș anunță că muzeul va reveni la programul inițial de vizitare (marți-duminică, orele 10-16.30, ultimul bilet) începând cu data de 26 mai 2020, ţinând seama de toate recomandările pentru siguranţa publică necesară reluării activităţii.

Regului de vizitare la muzeu în starea de alertă

Pentru siguranța publicului vizitator și a personalului angajat al Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, vizitarea expozițiilor se va face cu respectarea măsurile pentru prevenirea contaminării, pe care vizitatorii trebuie să le respecte:

‼️Acesul publicului vizitator în muzeu este permis numai cu purtarea măștii (medicale/non-medicale), după utilizarea covoarelor cu dezinfectant pentru încălțăminte de la intrare și cu respectarea distanțării de minim 2 m între oricare două persoane.

‼️La intrarea în muzeu se va efectua un triaj observational și nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecții respiratorii (tuse, strănut). Vizitatorii care refuză să le fie verificată temperatura cu instrumentele specific noncontact nu vor avea acces în instituție.

‼️Vizitatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție la intrarea în muzeu.

‼️Fluxurile de vizitare vor fi unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice, iar timpul de vizitare va fi limitat la un interval de timp de două ore.

‼️Spațiul de intrare va fi separate de cel de ieșire.

‼️Asigurăm o vizitare tip circuit fără ca vizitatorii să se intersecteze.

‼️Grupurile de vizitatori, tururi ghidate, evenimentele publice și/sau private sunt restricționate.

În prezent sunt pot fi vizitate 10 expoziții:

‼️ Necropola tumulară de la Lăpuș

Tumular necropolis at Lăpuș

‼️Cetatea de piatră–Cetatea Chioarului

Chioar-stone fortress

‼️Baia Mare-oraș liber regal

Baia Mare-free, royal city

‼️ Baia Mare-Piața Cetății. Vestigii arheologice

Baia Mare-Citadel Square. Archeological discoveries

‼️ Baia Mare-Centrul Istoric. Vestigii arheologice

Baia Mare-Historical Center. Archeological discoveries

‼️ Suba Zoltán-Omul din spatele aparatului de fotografiat

Suba Zoltán-The man behind the photo camera

‼️ Maramureșul și Marea Unire (1918)

Maramureș and the Great Union (1918)

‼️„Tot înainte!” Elev în România comunistă

„Straight ahead!” Student in communist Romania

‼️ Minerit și civilizație în Maramureș

Mining and civilisation in Maramureș

‼️ Călătorie în universul Ceasului

A Journey in the Universe of the Clock