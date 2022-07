Muzeul-Atelier Școala de la Piscu anunță ofical că se află printre câștigătorii premiilor European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2022, devenite în ultimii ani cele mai prestigioase distincții pentru profesioniștii patrimoniului cultural din Europa. Activitatea Muzeului-Atelier Școala de la Piscu a fost remarcată în cadrul secțiunii ”Educație, Formare și Meșteșug”.

În anul 2022, au fost premiate 30 de proiecte din 18 țări europene, în cadrul a 5 secțiuni. Dintre acestea 3 sunt din România. Este o ediție jubliară care marchează 20 de ani de decernare a premiilor Europa Nostra.

Câștigătorii vor fi onorați pe 26 septembrie la Praga, în cadrul ceremoniei de acordarea a distincțiilor European Heritage Awards, care va avea loc în clădirea Operei de Stat, recent restaurată. Gazdele evenimentului vor fi Mariya Gabriel – Comisar European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret și Prof. Dr. Hermann Parzinger – Președintele Executiv Europa Nostra.

Începând cu 11 august iubitorii patrimoniului cultural din toată Europa vor fi invitați să voteze pentru Premiul Publicului care va fi acordat unei singure inițiative, din cele 30 de proiecte câștigătoare. Puteți încuraja proiectul Muzeu-Atelier Școala de la Piscu, votând Piscu School Museum and Workshop aici: PUBLIC CHOICE AWARD (europanostra.org)



Despre toți câștigătorii premiilor Heritage Award / Europa Nostra Award 2022 aici: Information and Jury’s comments

Muzeul-Atelier Școala de la Piscu

Muzeul-Atelier Școala de la Piscu, aflat într-un fost sat de olari de lângă București, este un loc în care patrimoniul cultural, arta contemporană și ceramica se întâlnesc, generând împreună un hub cultural și de educație. A fost inițiat de o familie – istoricul de artă Adriana Scripcariu și sculptorul Virgil Scripcariu. Costurile de initiere și menținere a Școlii de la Piscu sunt în general asigurate prin granturi mici de la instituții de stat și private și autofinanțare. Un finanțator de durată al proiectului a fost Administrația Fondului Cultural Național.

Proiectul a început în 2007, cu colecționarea de artefacte etnografice locale, în special ceramică, cercetarea antropologică a satului, școli de vară pentru copiii locului. In anul 2016, cu sprijinul unui grup de profesori și studenți arhitecți, s-a pornit proiectul unui spațiu cultural nou, destinat expunerii, primirii vizitatorilor și găzduirii de evenimente culturale și educaționale. În acest loc, sunt aduse împreună patrimoniul cultural local – meșteșugul olăritului – cultura urbană și modernitatea (clădirea). Clădirea a fost proiectată de un grup de tineri arhitecți conduși de Arh.Cosmin Pavel și ridicată cu ajutorul voluntarilor. Inaugurat în februarie 2021, muzeul a primit până în prezent peste 10000 de vizitatori. La Muzeu-Atelier Școala de la Piscu se pot vedea: o expunere dedicată memoriei comunității locale, expunere de ceramică țărănească din spațiul românesc, diverse alte artefacte etnografice, lucrări de artă contemporană, o sală multimedia (Quadrisfera de la Piscu); vizitatorii pot participa la câteva ateliere de meșteșug, active în muzeu. Conceptul de expunere aparține sculptorului Virgil Scripcariu.

Muzeu-Atelier Școala de la Piscu continuă să se dezvolte în fiecare an, cu noi activități și mijloace de promovare a patrimoniului cultural local și național – școli de vară, workshop-uri, seminarii pentru copii și profesori, carte școlară și de popularizare, lecții online. Comunitatea locală și-a adus aportul la realizarea proiectului, oferind sau facilitând colectarea de artefacte etnografice, dăruind timp pentru interviuri lungi, deschizând casele și albumele foto ale familiei, participând la evenimente, făcând demonstrații de meșteșug sau inițiind copii și tineri în rostul acestei vechi ocupații tradiționale.

În urma acestor acțiuni, Piscu și a câștigat titlul de Sat Cultural al României în 2017. În anul 2020 Muzeu-Atelier Școala de la Piscu a primit premiul Administrației Fondului Cultural Național pentru ”Activare culturală în spațiul public”, iar în 2021 i-a fost acordat premiul secțiunii ”Arhitectură construită/Arhitectură Publică” în cadrul Anualei de Arhitectură organizată de Ordinul Arhitecților din București.

“Proiectul reprezintă un demers puternic de susținere a patrimoniului cultural local și a bunăstării bazate pe învățare și practică. Crearea și dezvoltarea Muzeului-Atelier Școala de la Piscu a fost un proces interactiv și colaborativ, și nu o inițiativă unilaterală. Acest fapt și-a demonstrat deja importanța și impactul asupra comunităților locale și apropiate. Activitățile merg dincolo de învățarea practică a unui meșteșug, concentrându-se pe punerea în lumină a patrimoniului imaterial și a valorilor acestei vechi comunități de olari”, au declarat membri juriului.

***

Echipa Muzeului-Atelier Școala de la Piscu, dedică acest premiu tuturor celor care au participat la realizarea proiectului, acordându-ne încrederea și sprijinul lor, de-a lungul timpului. De asemenea, dedicăm premiul mentorilor noștri dar și tuturor celor care se implică cu efort, conștiință și altruism pentru ocrotirea și promovarea patrimoniului cultural din spațiul românesc. https://youtu.be/ZKYMlvdZDJg