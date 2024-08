În ultima vreme, tot mai multe incidente la locul de muncă au loc pe șantierele dezvoltatorilor imobiliari din Baia Mare. Astăzi, un muncitor a căzut de la mare înălțime pe un șantier aflat pe strada Ștefan cel Mare din Baia Mare.

Constructorul este reprezentat de REVOLUTION PLUS SRL, societatea care în 2023 a avut o cifră de afaceri de peste 12 milioane de lei. Din păcate pentru ei, astăzi au mai pierdut un muncitor. Bărbatul care a căzut de pe blocul aflat în construcție are ambele picioare rupte. Nu este un caz singular. Ne-am obișnuit cu muncitorii din grupul Revolution Residance să nu respecte nici o prevedere din Codul Muncii și am mai scris despre subiect.

Important pentru acești afaceriști imobiliari este să construiască și să vândă repede, nu contează pericolele, victimele și faptul că sute, poate mii de oameni au de suferit din cauza lor. Mafia imobiliare domină Baia Mare și totul cu bună știință, sub atenta supraveghere a celor care oferă autorizații de construcții.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj SMURD, iar din primele informații aflăm că omul se afla în afara orelor de program.

„Pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru salvarea unei persoane căzută de la înălțime, pe strada Ștefan cel Mare din Municipiul Baia Mare.

La fața locului s-a deplasat echipajul de Terapie Intensivă Mobilă și cel de Descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri „Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare. Acestea au intervenit pentru extragerea victimei căzute și acordarea primului ajutor medical la fața locului.

Victima, conștientă, a fost transportată la spital de către echipajul de Terapie Intensivă Mobilă, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate”, a declarat Adriana Șanta, purtătorul de cuvânt al ISU Maramureș, pentru EMaramureș.