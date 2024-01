Mulțumesc pentru atenționare, domnule fost senator!

Am postat ieri o pastilă nevinovată (de, sau cu umor) din care răzbătea ideea că actualul președinte al Consiliului Județean Maramureș, șef destoinic al liberalilor din zonă, ar putea fi catalogat „mincinos” de către cetățeni. Mă rog, notoriu, cred eu, dar nu vreau să accentuez sau să influențez părerile cotidiene ale conjudețenilor.

O simplă privire aruncată peste „planul lui Bogdan”, la aproape patru ani de la lansarea celei mai mincinoase broșuri din istoria județului, l-ar face pe fiecare curios să se întrebe dacă așa ceva poate fi posibil în mileniul trei, într-o țară membră în Uniunea Europeană, integrată în NATO.

Cei care știam din start că e vorba despre o mare minciună, nu ne-am mirat. Nu aveam de ce atâta vreme cât am perceput că orice am face, oricât ne-am împotrivi, lucrurile sunt tranșate, fostul corijent de liceu agricol va fi viitorul șef al județului.

Despre asta am mai vorbit, e deja de domeniul trecutului, devine plictisitoare repetiția. Asta e, trebuie să ne aliniem, să tăcem și să acceptăm jocurile altora.

Dacă nu o facem, primim atenționări, așa cum s-a întâmplat după postarea nevinovatei pastile pe care o credeam posesoare de umor. Domnul fost senator liberal cu trei mandate, medicul Liviu Titus Pașca, mă întreabă dacă am dovezi, altfel voi plăti pentru calomnie,

Păi tocmai asta afirmam, dacă spun că e mincinos, e atât de adevărat încât nu mai pot fi condamnat!

Cine știe, poate că voi fi acuzat de calomnie și alte acuze pentru că am spus adevărul despre un politician care a deraiat județul de pe șinele care, de bine de rău, duceau spre o destinație acceptabilă.

M-am gândit și la asta. Dar, îl asigur pe stimatul fost senator, fost liberal, că îmi voi pregăti o apărare beton. Pentru asta o să apelez la serviciile avocatului Cristian Augustin Niculescu Țâgârlaș, în prezent senator PNL, șef de comisie juridică.

Nu cred că mă poate refuza. Dreptatea și libertățile cetățeanului, ca să nu mai vorbim de presă, sunt mai presus de orice implicație politică, chiar și pentru un avocat ajuns parlamentar. Eu așa cred.

PS. Mă încurajez că îl voi avea pe domnul senator Țâgârlaș în postura de apărător în fața posibilelor acuzațiilor aduse de „calomniat”, pe faptul că, în urmă cu aproape 20 de ani, într-un proces similar, m-a apărat pro bono, fără să-i fi cerut asta.

Am apreciat gestul, am recunoscut de mai multe ori, i-am mulțumit pentru implicare. Deci am vechime în relația cu domnul actual senator, așa că nu mă va refuza. Pariez că nici nu o să solicite onorariul cuvenit.

O va face-o doar din plăcere… deosebită, cred! Pentru că prezentul întotdeauna e garnisit cu cioburi de viitor…

Grigore Ciascai