Și anul acesta primarul Cătălin Cherecheș continuă, alături de Moș Crăciun, să aducă bucurie pe chipurile copiilor din Baia Mare. Astfel, în perioada 9 -20 decembrie, nu mai puțin de 10.000 de pachete cu jocuri educative vor fi împarțite micuților din creșe și grădinițe, dar și învățăceilor din clasele primare. Prin acest proiect, demarat la inițiativa primarului Municipiului Baia Mare, mii de copii primesc de 8 ani daruri în pragul sărbătorilor de iarnă.

Anul acesta este al treilea în care surprizele pregătite de primarul Cătălin Cherecheș, cu sprijinul Consiliului Local Baia Mare, nu mai constau în pachete cu dulciuri, Moșul aducând în dar copiilor jucării educative LEGO.

„Am început să-l ajutăm pe Moș Crăciun, în periplul prin Baia Mare, pe la creșe, grădinițe, școli. Tuturor copiilor, moșul dorește să le ofere câte un cadou. Anul acesta așa ca și în ultimii doi ani oferim Lego. “Moșul vine la toți copiii din Baia Mare” nu este despre un cadou, ci despre o experiență plină de emoție și bucurie pentru fiecare micuț. Tocmai de aceea vom păstra tradiția și în anii următori, cu atât mai mult cu cât sunt bucuros că am reușit să contribui la fericirea lor. Este o bucurie ca în fiecare an să putem face acest gest pentru cea mai importantă categorie de cetățeni: copiii, astfel că peste 10.000 de preșcolari și elevi de clasele primare primesc în acest an vizita și darurile Moșului”.

Periplul Moșului, împreună cu primarul Cătălin Cherecheș și reprezentanți ai Consiliul Local pe la școlile, creșele si grădinițele din Baia Mare a început în 9 decembrie, când au primit darurile mult așteptate peste 1000 de copii de la școlile și grădinițele din cartierele Ferneziu și Firiza. În 10 decembrie Moș Crăciun ajutat de primarul Muncipiului Baia Mare a fost primit cu brațele deschise, colinde și cântecele de micuții de la 5 dintre grădinițele situate în Baia Mare, dar și de învățăceii de la Școala Lucian Blaga, astfel că până acum aproape 2000 de micuți s-au bucurat de jocurile educative primite în dar.

Pe parcursul următoarelor zile, Moșul va trece însă pe la toate grădinițele și școlile din Baia Mare pentru a oferi cadourile mult așteptate de copii.