Natalitatea este într-o continuă scădere în județul nostru. În anul 2023, în Maramureș s-au născut 3.970 de copii și este pentru prima dată în ultimii zece ani, când numărul de nou-născuți a fost sub 4.000. Potrivit datelor DSP Maramureș, în 2022 au venit pe lume 4.488 de copii, iar în 2021 4.241.

Și la capitolul mortalitate infantilă lucrurile sunt îngrijorătoare. Astfel, în 2023 în Maramureș am avut 25 de decese la bebelușii sub un an de zile. 12 dintre ei și-au pierdut viața în primele șase zile de la naștere și în total 15 au murit în primele 27 de zile de la naștere. De asemenea, în 20 de cazuri, bebelușii s-au născut morți. În același timp, anul trecut am avut și un caz de deces matern, numărul fiind egal cu cel din 2022.

Ana-Maria HOJDA