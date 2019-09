Cornelia Rednic și-a dorit să arate impecabil atunci când urcă pe scenă și pentru că a simțit că este nevoie de o schimbare în viața ei, cântăreața de muzică populară a ținut o dietă cu ajutorul căreia a reușit să slăbească 33 de kilograme, iar imediat după ce a urmat acest regim, viața ei s-a schimbat complet.

Cum s-a schimbat viața Corneliei Rednic după ce a slăbit 33 de kilograme? Chiar dacă a reușit să slăbească un număr foarte mare de kilograme, într-un timp record, Cornelia Rednic nu a fost deloc mulțumită de rezultatul final. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că deși era mult mai slabă și practic a reușit exact ceea ce și-a propus, imaginea din oglindă nu era deloc pe placul ei.

„Mă înfometam. După ce am slăbit nu mi-a mai plăcut de mine. Nu-mi plăcea deloc de mine. Aveam impresia că-mi ies ochii din cap, că-mi ies urechile în evidenţă. Mă simţeam urâtă. Mâncam mere, morcovi, iaurt şi uneori carne de pui fiartă. La ora 12:00 un iaurt, după nişte morcovi, apoi la ora 17:00 niste cărnita de pui cu ceva legume. Când mi se făcea foame mâncam portocale. Nu discutasem cu niciun nutriţionist, ceea ce a fost foarte rău. După trei luni, mă simţeam fără putere şi mi-a căzut părul din cap. După ce am slăbit, ajunsesem la 50 și ceva de kilograme, nu mă regăseam. Mi se părea că sunt deformată. Nu mai eram deloc pozitivă. Nu recomand nimănui ce am făcut eu.”, a povestit Cornelia Rednic, în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Dieta strictă nu doar că a făcut-o pe Cornelia Rednic să își schimbe aspectul fizic, dar a influențat-o foarte mult și din punct de vedere psihic. Vedeta nu se simțea bine în pielea ei, lucru care a determinat-o să renunțe la acest stil de viață.

Foto: Facebook