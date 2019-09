Un articol publicat de siteul politico.eu scoate în evidență inconsecvența președintelui PLUS, Dacian Cioloș care în calitate de europarlamentar și liderul grupului Renew va susține candidatura unei franțuzoaice ca și comisar european, deși Sylvie Goulard a fost acuzată de corupție.

În același timp el refuză susținerea Rovanei Plumb, candidatul României, doar pentru că este propusă de actualul guvern. Diferența între cele două candidate este că franțuzoaica a fost acuzată corupție, de angajări fictive, a recunoscut greșeala și a restituit banii, iar Rovana Plumb nu are nici o acuzație de corupție.

Dacian Cioloș a declarat pentru Politico.eu că „a acceptat explicațiile privind acuzațiile de corupție care planează asupra candidatei franceze Sylvie Goulard, care este acuzată de că ar fi angajat fictiv anumite persoane în cabinetul său de europarlamentar”. Cioloș a declarat că „prin explicațiile sale, Sylvie Goulard l-a convins că respectă regulile UE, așa cum o demonstrează faptul că aceasta a rambursat fondurile cheltuite din fondurile comunității europene”.

„Cioloș, for instance, said he had accepted the explanations from Goulard, a member of his own political family, regarding the allegations against her and would support her nomination, because ultimately it was clear to him that she respected the EU’s rules — as evidenced by her reimbursement of EU funds.”, scrie site-ul citat.

O fractură logică care arată un dublu standard în judecarea celor două candidaturi, singura explicație fiind accea că Sylvie Goulard este susținută de președintele Franței, Emmanuel Macron, protectorul politic al lui Dacian Cioloș.

Iată ce scria același site despre candidatura franțuzoaicei:

„Sylvie Goulard, fost ministru al apărării francez și fost eurodeputat, a fost adusă la o secție de poliție din Nanterre, o suburbie din vestul Parisului unde a fost supusă interogării cu privire la acuzațiile potrivit cărora ea și alți europarlamentari francezi au angajat asistenți cu fonduri UE care efectiv lucrau pentru partidele lor naționale în Franța.

Goulard, un aliat apropiat al președintelui Emmanuel Macron, și-a dat demisia din funcția de ministru al apărării în iunie 2017 pentru a se apăra în cauza, în care, conform informațiilor, a rambursat deja Parlamentului European suma de 45.000 de euro.

Prezentarea ei pentru interogatoriu, însoțită de un avocat, în aceeași zi în care numele ei a fost pus în discuție pentru a fi comisarul responsabil pentru piața internă, a fost o ilustrare dramatică a problemelor legale cu care se confruntă o parte din echipa lui von der Leyen.”

Cum se explică această atitudine? Greu. Oricum este destul de ciudat, mai ales că în România, într-un caz identic, Liviu Dragnea, ex-președintele PSD a fost condamnat. Iar Dacian Cioloș a fost de cealaltă parte…

Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, a explicat în cursul zilei de ieri cum ar trebui judecate aceste candidaturi:

„Cei poartă această dezbatere în plan intern nu înțeleg mecanismele de funcționare ale UE. Comisarii sunt desemnati de guvernele statelor membre. Poate ne place sau nu, poate nici mie nu-mi nu-mi place, dar acesta e mecanismul. Poate că în dezbaterea publică ar trebui să se înțeleagă că portofoliul nu e neapărat legat de competenta persoanei respective. A fi comisar european nu e un concurs de competențe sau aptitudini. Competențele sunt asigurate de comisie, important la nominalizare e ca acel comisar sa aibă o viziune.

E o chestiune de negociere politică care se poartă la nivelul statelor. De aceea aș recomanda tuturor partidelor să extragă această chestiune din disputa politică internă și să sustină comisarul desemnat din partea României.Nu are rost să ne facem de râs contestându-l pe cel care ne va reprezenta în Comisia Europeană”, a declarat pentru HotNews.ro Dan Mihalache.