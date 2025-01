Mesajul de felicitare al Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, adresat Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, cu ocazia zilei de naștere

Înaltpreasfinției Sale,

Înaltpreasfințitului Părinte ANDREI,

Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

Înaltpreasfinția Voastră,

Aniversarea zilei de naștere prilejuiește fiecăruia dintre noi, cei care am fost chemați să slujim Biserica lui Hristos, un sfânt popas de aducere aminte și de dulce nostalgie după copilăria pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o cu atâta înțelepciune și înainte știință în casa părinților noștri, în satul și ținutul unde El a hotărât să venim în lumea aceasta văzută și minunată.

Cele mai importante două zile din viata noastră sunt de departe: ziua în care am venit pe lume, ca dar al lui Dumnezeu și bucurie și împlinire a părinților noștri, și, a doua cea mai importantă zi, este cea în care am fost chemați la sfânta și preaînaltă treaptă a arhieriei, să slujim Biserica lui Hristos, clerul și poporul lui Dumnezeu. În lumina acestor două evenimente încercăm să deslușim, și mai târziu să înțelegem, ce misiune avem și care este planul și taina lui Dumnezeu cu noi.

La ceas și popas aniversar, la împlinirea frumoasei vârste de 76 de ani, înălțăm rugăciuni către Atotmilostivul Dumnezeu, să Vă dăruiască pe mai departe înțelepciunea, blândețea, răbdarea și echilibrul pe care le-ați avut ca episcop și Arhiepiscop al Alba Iuliei, timp de 20 de ani, și le-ați cultivat, sporit și arătat, apoi, din 25 martie 2011, în demnitatea de mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Ați avut modele în viață: în blândețe, jertfelnicie, înțelepciune și echilibru, pe vrednicul de pomenire, blândul Arhiepiscop Iustinian (episcopul tinereților Înaltpreasfinției Voastre); în ctitorie pe întâiul episcop al Clujului, Nicolae Ivan, iar în cărturărie și educarea tinerilor pe vrednicul de pomenire, întâiul mitropolit al Clujului – Bartolomeu.

Toate aceste daruri mari și sfinte, primite de la Dumnezeu le-ați împărtășit cu prisosință și dărnicie Bisericii lui Hristos, clerului și poporului lui Dumnezeu.

Primiți, Înaltpreasfinția Voastră, din partea ierarhilor, preoților, dascălilor de teologie, monahilor și poporului dreptcredincios din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, alese gânduri de prețuire, admirație și cinstire și buchetul nostru frumos alcătuit din rugăciuni smerite și gânduri sfinte către Hristos – Arhiereul cel Veșnic, să Vă țină întreg, sănătos și îndelungat în zile și ani, până la vârsta patriarhilor biblici în fruntea sfintei, tinerei și dinamicei noastre mitropolii, având împreuna noastră slujire, comuniune și lucrare sfântă, spre slava Preasfintei Treimi și a Sfintei noastre Biserici ortodoxe strămoșești.

Cu frățească întru Hristos îmbrățișare și dragoste, Întru mulţi şi binecuvântaţi ani! † I U S T I N Episcopul Maramureșului și Sătmarului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, împlinește astăzi, 24 ianuarie 2025, vârsta de 76 de ani.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei (Ioan Andreicuț) s-a născut în data de 24 ianuarie 1949, în Oarța de Sus, județul Maramureș, din părinţii Andrei şi Elena Andreicuț, ca primul dintre cei trei copii ai familiei.

A urmat liceul în Cehul Silvaniei și cursurile Facultății de Construcții Căi Ferate din București (între anii 1967-1972). După absolvirea facultății a fost repartizat, în calitate de inginer, la Întreprinderea de Construcții Căi Ferate din Cluj-Napoca.

Începând cu anul 1976 a urmat Institutul Teologic de Grad Universitar din Sibiu. În august 1978 a fost hirotonit preot de către Arhiepiscopul Teofil Herineanu al Clujului, activând apoi ca preot paroh timp de șapte ani în orașul Turda (județul Cluj).

Din toamna anului 1985 a fost transferat, la cererea Preasfințitului Episcop Emilian Birdaș, la Parohia Ortodoxă Română Maieri I din Alba Iulia și ulterior numit vicar administrativ.

A urmat cursurile de doctorat ale Institutului Teologic de Grad Universitar din București (începând cu anul 1985), avându-l drept îndrumător pe arhid. prof. univ. dr. Petru I. David. Teza și-a pregătit-o în cadrul aceleiași secții – Teologie Sistematică – sub îndrumarea părintelui prof. univ. dr. Dumitru Popescu, obținând titlul de „Doctor în Teologie” în anul 1998.

În data de 25 februarie 1990 a fost ales și hirotonit Arhiereu-vicar pentru Episcopia de Alba Iulia, pentru ca în data de 4 martie 1990 să fie numit episcop-locotenent al Episcopiei Alba Iuliei, iar din luna iunie a aceluiași an a devenit episcop titular.

În data de 16 iulie 1998, Episcopia Alba Iuliei a fost ridicată la rangul de Arhiepiscopie, iar titularul ei la rangul de arhiepiscop.

Este unul dintre fondatorii Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Este întemeietorul şi a fost profesor și decanul (două mandate: 2000-2004 şi 2004-2008) Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, întemeietor şi coordonator al Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Mitropolit Simion Ştefan” Alba Iulia.

Din februarie 2002 este membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Salzburg, Austria.

Preşedintele României i-a conferit Ordinul Naţional „Pentru Merit” în gradul de „Mare Ofiţer”, la 1 Decembrie 2002.

În data de 18 martie 2011, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales în scaunul vacant de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, şi a fost instalat de către Patriarhul Daniel, la data de 25 martie 2011, de praznicul Bunei Vestiri, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. După reorganizarea administrativ-bisericească în Transilvania, este Mitropolit al Clujului, Maramureşului şi Sălajului (Ardealul de Nord), respectiv al celei de a doua mitropolii ardelene, având reşedinţa mitropolitană în Cluj-Napoca.

Începând cu anul 2011, predă disciplina „Spiritualitate Ortodoxă” la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar din toamna anului 2012 este îndrumător de doctorat la Școala doctorală de teologie „Isidor Todoran”, din cadrul aceleiași facultăți.

La data de 23 octombrie 2014, Regele Mihai I al României i-a conferit decorația regală „Nihil Sine Deo”. Decorația i-a fost înmânată în Holul de Onoare al Castelului Peleș, de Alteţa Sa Regală Margareta, Principesa Moştenitoare a României.

În data de 15 septembrie 2021, ierarhul a fost ales membru de onoare al Academiei Române

Ca Arhiepiscop și Mitropolit al Clujului a înființat numeroase mănăstiri și parohii, 3 centre pentru tineret, centre pentru cateheză, o grădiniță, o școală primară și o școală gimnazială confesională, precum și o școală gimnazială pentru recuperarea copiilor aflați în abandon școlar. În toamna anului 2013, la numeroasele ctitorii ale Înaltpreasfinției Sale, se adaugă și o nouă clădire pentru Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul Campusului Universitar „Nicolae Ivan”, care oferă un spațiu generos și performant desfășurării învățământului teologic academic clujean la standarde moderne; iar în anul 2015 a fost inaugurat Centrul Misionar de Tineret „Ioan Bunea” din Sîngeorz-Băi.

În prezent, se află în lucru numeroase proiecte sociale, printre care Centrul Misionar-Social „Sfântul Apostol Andrei”, care se construiește în Cluj-Napoca, pe Calea Turzii, care va cuprinde și o grădiniță. De asemenea, un alt proiect important al Mitropolitului Clujului este deschiderea, în viitorul apropiat, a Centrului Social-Educativ „Grigore Pletosu” din Bistrița, unde va funcționa o școală ortodoxă, cu cantină socială.

Părintele Mitropolit Andrei este cetăţean de onoare a zeci de localităţi din România şi destinatarul a numeroase diplome de recunoaştere şi preţuire din partea a nenumărate societăţi, asociaţii, instituţii, fundaţii din ţară şi străinătate, toate având preocupări culturale, social-filantropice, religioase sau inginereşti, şi a zeci de insigne, decoraţii, plachete, conferite cu prilejul participării la congrese, simpozioane, adunări naţionale şi internaţionale.