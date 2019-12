Misiune specială pentru pompierii din Târgu Lăpuș. Aceștia nu au uitat nici in acest an de semenii lor. Au pus mana de la mana si le-au oferit pachete cu alimente in prag de Craciun familiilor cu mulți copii sau fără posibilități materiale.

1 of 7 - +

Gestul lor a fost primit cu multă bucurie de către copiii necăjiți din satele aflate în vecinătatea orașului Târgu Lăpuș sau din cătunele izolate ale județului.