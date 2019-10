Medicul Victor Costache are calitatea de suspect într-un dosar instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. Medicul din Sibiu este învinuit de o familie din Craiova că în anul 2017 ar fi pus greşit diagnosticul în cazul unei paciente, iar aceasta a decedat la 7 zile după operaţie. Femeia a murit singură în salon, iar Costache ar fi încercat să muşamalizeze cazul, scrie Adevărul.

Elisabeta Tudorică, o femeie de 64 de ani originară din Craiova, a fost internată în anul 2017 la Clinica Polisano din Sibiu chiar de directorul medical. “Domnul doctor Victor Costache i-a pus soţiei diagnosticul de stenoză aortică severă, deşi orificiul valvular era de 2,5 cm şi, ulterior am aflat, pentru stenoza aortică severă orificiul valvular trebuia să fie sub 1 cm. A hotărât s-o opereze, dar în cea de-a şaptea zi de la operatie soţia mea a murit”, a declarat Mihalache Tudorică, soţul pacientei. Conform craioveanului, povestea nu se opreşte aici. “A murit singură în salon şi doctorul Costache a încercat să ascundă asta. A fost găsită de o asistentă medicală şi nu s-a mai putut face nimic. În biletul de iesire, Victor Costache a spus că s-a descoperit pe telemetrie că pacienta a intrat în stop cardio- respirator şi că s-au început manevrele de resuscitare în timp util, dar nu e adevărat. Chiar asistenta medicală a infirmat acest lucru în faţa organelor judiciare. Şi doctorul care era de gardă şi era acasă în loc să fie la spital a povestit procurorilor exact ce s-a întâmplat în acea noapte. Soţia mea a decedat la ora 5 dimineaţa, aparatele au înregistrat stopul cardio-respirator, iar domnul doctor, ca să acopere că nimeni nu a fost lângă ea, a modificat ora decesului în ora 6”, a mai declarat Mihalache Tudorică.

Victor Costache a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Grigore T. Popa” din Iaşi în 1999, apoi a făcut un an de rezidenţiat în ţară, după care a decis să plece în Franţa, unde a trebui să facă un nou rezidenţiat. În 2014 s-a întors în România, iar acum este directorul medical al Clinicii private Polisano Sibiu. Este considerat o somitate în domeniul chirurgiei cardio-vasculare şi toracice. Potrivit CV-ului personal, a efectuat peste efectuat peste 800 de intervenţii ca şi prim operator, precum bypass coronarian, înlocuirea valvei aortice, chirurgie aortă ascendentă, chirurgie valvă mitrală, suport circulator, transplant inimă şi pulmonar.