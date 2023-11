Ministrul israelian de interne, Moshe Arbel, a cerut Autorității pentru Populație și Imigrație să verifice dacă i se poate retrage cetățenia israeliană cunoscutei actrițe israeliano-palestiniene Maisa Abd Elhadi, care a fost pusă sub acuzare pentru că și-ar fi exprimat sprijinul pentru Hamas după ce a publicat pe rețelele de socializare o postare în care vorbea în termeni pozitivi despre asaltul din 7 octombrie al grupării militante palestiniene, scrie The Times of Israel.

Abd Elhadi a fost pusă sub acuzare duminică, 28 octombrie, pentru identificare cu o organizație teroristă și incitare la terorism, în contextul unei ample campanii a poliției împotriva israelienilor care și-ar fi exprimat în mediul online sprijinul pentru atacurile Hamas. Nu este clar dacă Abd Elhadi deține drepturi de rezidență sau cetățenia unei alte țări și dacă ar fi posibil din punct de vedere legal ca ea să fie lipsită de cetățenia israeliană. Abd Elhadi aa exprimat cuvinte de laudă și simpatie pentru teribilul act de terorism, cel mai grav din istoria țării, și chiar a ridiculizat una dintre persoanele luate ostatice, o femeie în vârstă de 85 de ani, care a fost răpită din casa ei din Gaza, așa cum este detaliat în rechizitoriu”, a scris ministrul Arbel, potrivit site-ului de știri Ynet.