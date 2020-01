Ministerul Finanţelor a împrumutat 3 miliarde de euro de pe pieţele externe, în prima emisiune de obligaţiuni în euro din 2020, structurată pe două tranşe, una cu scadenţa pe 12 ani, iar cealaltă pe 30 de ani. Potrivit informaţiilor ZF, investitorii au plasat ordine de 12 miliarde de euro, deci de peste patru ori cât a decis statul român să se împrumute.

Pe tranşa de 12 ani, dobânda este formată din nivelul mid swap plus 180 de puncte de bază, respectiv 2,04% pe an, iar pe tranşa de 30 de ani, nivelul mid swap plus 285 puncte de bază, adică o dobândă de 3,41% pe an.