Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că ştia încă din luna mai 2020 despre „caracatiţa de la Unifarm”, dar premierul Ludovic Orban a susţinut că nici el, nici alţi colegi de-ai săi nu au avut niciun fel de informaţii despre faptul că în companie s-ar fi derulat proceduri care nu respectă legea sau că ar fi existat suspiciuni de corupţie, notează Mediafax.

„Eu spuneam acum o lună de caracatiţa de la Unifarm… Şi discuţiile pe care le aveam vizavi de ce înseamnă achiziţii. Nu nepărat (n.r. că şi-a numit) rude. Interesele care erau în care nu ştiai absolut nimic despre ce se întâmplă prin firme, care sunt contractele, cu cine sunt, în ce măsură sunt făcute, cum sunt…achiziţii directe, acordarea directă de toate astea. Da…Tot felul…Ba apărea pe piaţă nu ştiu ce firmă, firma aia, firma aia care tot câştigă acolo, are în spate pe nu ştiu cine”, a declarat Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, pe 24 iunie 2020 pentru Pro TV.

Ministrul Sănătăţii a recunoscut, la aceeaşi dată, pentru acelaşi post de televiziune, că primise plângeri, dar a nu l-a demis pe Adrian Ionel înainte să aibă un raport al Corpului de control. Ministrul admitea că şi măştile importate din Turcia sunt la fel de nepotrivite.

„Alea-s pentru schimbat pamperşii. Celelalte erau de construcţii şi celelalte erau pentru schimbat pamperşii la copii când…nu-ţi miroase. Şi prima dată mie mi-a sesizat doctorul Arafat. Că la el era, SMURD la UPU, ei au fost primii care au văzut”, a declarat Tătaru.

Ministrul Sănătăţii a afirmat tot atunci că a aflat despre măştile neconforme la scurtă vreme după ce a fost în vizită la CN Unifarm SA, condusă la acea vreme de Adrian Ionel.

Patru zile mai târziu, pe 28 iunie 2020, premierul Ludovic Orban a declarat la Realitatea Plus: „Eu nu am avut niciun fel de informaţii, nici eu, nici alţi colegi de-ai mei despre faptul că la Unifarm s-ar fi derulat proceduri care nu respectă legea sau că ar fi existat suspiciuni de corupţie. Ăsta este primul şi cel mai important lucru pe care vreau să-l spun”.

Premierul Ludovic Orban a fost chemat ieri la raport, în Parlament, în scandalul Unifarm.

La 23 iunie 2020, procurorii DNA l-au inculpat şi pus sub control judiciar pe pentru o perioadă de 60 de zile pe fostul director general al Unifarm SA, Adrian Eugen Ionel. Acesta este acuzat de procurori de mai multe fapte de corupţie şi că a pretins de la intermediar suma de 760.000 de euro pe un singur contract de achiziţie, atribuit fără nicio procedură, pentru echipamente de protecţie pe perioada pandemiei COVID-19. Din cele 3 milioane de măşti chirurgicale şi 250.000 de combinezoane, procurorii susţin că în România au ajuns doar 1 milion de măşti care nu corespundeau specificaţiilor tehnice şi doar 26.000 de combinezoane, estimând că prejudiciul din patrimoniul CN Unifarm SA se ridică la 2,38 milioane de lei. Mai mult, DNA îl acuză pe Adrian Eugen Ionel că a ajuns în 2016 şef al Unifarm cu încălcarea legii. Într-o declaraţie publică, Adrian Eugen Ionel a respins acuzaţiile care i se aduc.