Parcursul european al echipei noastre continuă și după meciurile de optimile de finală. Minaur a învins cu scorul general de 70-51 echipa bosniacă Rukometni Klub Vogosca și va merge în sferturile de finală. În meciul tur e a fost 36-26, iar în cel de-al doilea, disputat în depalsare, Minaur s-a impus cu 34-25.

Al doilea joc a fost programat pentru duminică, 18 februarie, iar băieții antrenați de Sandu Sabou s-au dus destul de liniștiți, cu cele 10 goluri avans în desagă. La meciul retur au mers doar 14 jucători, pentru că aceștia sunt în acest moment valizi. Și nici nu se doreau alte complicații cu jucătorii care au probleme de sănătate mai mici. Minaur a condus jocul pe toată durata lui, gazdele reușind în câteva rânduri să se apropie, însă Minaur a revenit imediat. A mai fost perioadă excelentă, când de la 18-22 băimărenii au marcat de opt ori consecutiv. Oricum, calificarea era jucată.

Acum, nu ne rămâne decât să așteptăm tragerea la sorți de marți pentru a afla adversara echipei noastre în sferturile de finală.

Rukometni Klub Vogosca – CS Minaur Baia Mare: 25-34 (10-15)

Sportska Dvorana Amel Beckovic din Vogosca (capacitate 1.300 locuri).

Arbitri: Emil Aghakishi și Ernest Aghakishi (Azerbaidjan). Delegat EHF: Boris Ivanovic (Serbia)

Aruncări de la 7m: 2-5 (transformate: 2-3; au ratat: Vujovic, Mollino). Minute de eliminare: 12-8 (Semin 2, Omanovic, Dkapo, Barakovic, bancă / Cumpănici 2, Ardelean, Kozakevych)

Vogosca: Stefan Trapara (11 intervenții), Kenan Mustapcic (2 intervenții) – Kerim Semic 7, Djapo Haris 4 (2 din 7m), Serif Barakovic 3, Medin Sestan 3, Mahir Buric 2, Amar Heric 2, Nedim Kadric 2, Emir Omanovic 1, Ismar Zahirovic 1, Ajdin Kovac, Faris Rujanac, Eidar Hadrovic, Muhamed Zulfic. Oficialii echipei: Senad Skopljak (antrenor principal); Enid Tahirovic (secund); Fetah Kadric (președinte); Kenan Zagic (fizioterapeut)

Minaur: Artem Terekhov (9 intervenții), Hayder Al-Khafadji (10 intervenții) – Vlad Pop 6, Erik Pop 5, Gabriel Cumpănici 5, Stevan Vujovic 5 (unul din 7m), Milan Kotrc 5, Ovidiu Ardelean 3, Artem Kozakevych 2 (din 7m), Tudor Botea 1, Viorel Fotache 1, Robert Nagy, Anderson Mollino da Silva. Antrenori: Alexandru Sabou, Mihai Bușecan, Ionuț Irimuș

EHF European Cup – optimi de finală

SSV Brixen (Italia) vs Olympiacos SFP (Grecia): 23-39

Besiktas Safi Cimento (Turcia) vs FTC-Green Collect (Ungaria): 32-34 și 36-39

CS Minaur Baia Mare (România) vs RK Vogošca (Bosnia Herțegovina): 36-26 și 34-25

RK Sloboda (Bosnia Herțegovina) vs MRK Krka (Slovenia): 15-19 și 26-29

Steaua Bucuresti (România) vs HCB Karvina (Cehia): 28-27 și 29-29

Valur (Islanda) vs RK Metaloplastika Elixir Sabac (Serbia): 27-26 și 30-28

Forthof UHK Krems (Austria) vs Bregenz Handball (Austria): 26-26 și 30-33

FH Hafnarfjordur (IslandaL) vs TATRAN Presov (Slovacia): 35-30 și 23-31

S-au calificat în sferturi: FTC-Green Collect (Ungaria), Steaua București (România), Bregenz Handball (Austria), Valur (Islanda), TATRAN Presov (Slovacia), CS Minaur Baia Mare (România), MRK Krka (Slovenia) și Olympiakos SFP (Grecia).