Victorie de trei puncte obținută de Știința Explorări Baia Mare pe teren propriu în etapa a 19-a a campionatului.

După două seturi adjudecate fără probleme, actul 3 a revenit oaspeților. Setul 4 a fost cel mai echilibrat. Explorări a condus cu 18-12, dar Steaua a revenit și chiar a avut două mingi de set, anulate de băieții noștri care s-au impus în prelungiri.

Și de această dată omul meciului a fost cubanezul Ramirez Pita (28p) care este, cu siguranță, cel mai spectaculos jucător din Divizia A1.

Știința Explorări Baia Mare – Steaua București 3-1 (25-20, 25-21, 21-25, 28-26)

Explorări: Santos 10p (un blocaj), Bălăi 7p (4 blocaje), Catrina 5p (2 blocaje), David 7p (un as, un blocaj), Cheagă 13p (un as), Ramirez Pita 28 p (4 ași, un blocaj), Bouleau (libero). Au mai jucat: Breban, Crișan, Mesquita Campos, Silvășan-Pașca. Antrenori: Marius Botea, Sorin Pop, Gheorghe Socaciu.

Steaua: Krakcovic 5p (3 blocaje), Dumitru, Cherbeleață 8p (2 blocaje), Wildman 2p (un as), Wiese 18p (un as), Laza 6p (4 blocaje), Kroiss (libero). Au mai jucat: Viiber 2p (un blocaj), Peța 13p (un as), Bontea 7p (un as), Iftime 4p (un blocaj). Antrenori: Atanas Petrov, Dan Duroaia, Daniel Săvoiu.

Au arbitrat: Cristian Botezatu și Octavian Diaconiță (Piatra Neamț).