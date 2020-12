Echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare este calificata direct in grupele EHF European League (fosta Cupa EHF) si face parte din grupa C, alaturi de echipele Astrahanocka Astrahan (Rusia – locul 2 in acest moment in prima liga, cu 9 victorii si o singura infrangere), Storhamar (Norvegia – locul 2 cu maximum de puncte, la fel ca si Vipers, 10 meciuri – 10 victorii) si Thuringer HC (locul 5 in Bundesliga – 6 victorii, un egal si 3 infrangeri, la doua puncte de lidera la zi, Bietigheim).

Programul meciurilor din grupa anuntat anterior a suferit cateva modificari, anunta site-ul clubului.

Astfel, CS Minaur va juca patru meciuri din sase pe teren propriu, germanii de la Thuringer acceptand sa joace ambele partide in Baia Mare.

De asemenea, Storhamar va juca si ea „dubla” cu Thuringer in Germania.

Primele doua clasate din fiecare grupa se vor califica in sferturile de finala (27 martie si 3 aprilie), pentru ca in perioada 8-9 mai sa aiba loc turneul Final Four.

Minaur joaca primul meci pe teren propriu pe 9 februarie, cu norvengiencele de la Storhamar

Programul jocurilor din Grupa C Etapa 1: CS Minaur – Storhamar (sambata, 9 ianuarie, ora 15.00, Baia Mare); Thuringer – Astrahanocka (duminica, 10 ianuarie, 15.00, Bad Langensalza) Etapa 2: Thuringer – CS Minaur (sambata, 20 februarie, ora 17.00, Baia Mare); Storhamar – Astrahanocka (sambata, 16 ianuarie, ora 15.00, Hamar) Etapa 3: Astrahanocka – CS Minaur (duminica, 24 ianuarie, ora 15.00, Astrahan); Thuringer – Storhamar (duminica, 7 februarie, 13.00, Bad Langensalza) Etapa 4: CS Minaur – Astrahanocka (sambata, 6 februarie, ora 15.00, Baia Mare); Storhamar – Thuringer (sambata, 6 februarie, 15.00, Bad Langensalza) Etapa 5: Storhamar – CS Minaur (sambata, 13 februarie, ora 15.00, Hamar); Astrahanocka – Thuringer (sambata, 13 februarie, ora 15.00, Astrahan) Etapa 6: CS Minaur – Thuringer (duminica, 21 februarie, ora 17.00, Baia Mare); Astrahanocka – Storhamar (sambata, 20 februarie, ora 15.00, Astrahan).