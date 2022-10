Meci de luptă între Baia Mare și Dinamo, contând pentru etapa a 9-a a Ligii a 2-a.

Scorul final a fost de 1-1.Au marcat: Ciocan 45+2 / Bani 35

Baia Mare – Dinamo, echipe de start

Minaur Baia Mare: 77. Băilă – 13. Alexe, 3. Lazăr, 4. Mondragon, 22. Stoian, 55. Gneba, 10. Donca, 23. Stănescu, 7. Ciocan, 93. Chinde, 28. Muacir

Rezerve: Costache, Neacșu, Oiță, Matei, Simion, Potcoavă, Rotar, Bakare, Stanciu

Antrenor: Ciprian Danciu

Dinamo: 91. Dujmovic – 2. Moura, 23. Patriche, 24. Gifer, 31. Amzăr – 88. Gorka Larrucea, 10. D. Iglesias, 30. N. Roșu – 20. Bordușanu, 93. A. Pop, 22. Bani

Rezerve: 1. Fara, 4. Bena, 5. Dudea, 9. Țîră, 18. Borcea, 33. Șerban, 96. Delciu, 98. Florescu, 99. Ghezali

Antrenor: Ovidiu Burcă

De precizat că pe vechiul Stadion Viorel Mateianu, tribunele au fost pline până la refuz, echipa băimăreană fiind cu adevărat încurajată.

Vom reveni cu declarații în urma meciului!

„În primul rând, plec cumva supărat, pentru că era un meci pe care ar fi trebuit să îl câștigăm. O prima repriză bună, cred că cea mai bună a noastră de când am venit eu la Dinamo. Golul lor a căzut cumva contrat cursului jocului.

A fost un moment psihologic și sunt supărat că în a doua repriză nu am mai jucat la fel. La pauză am încercat să îi liniștesc pe jucători, dar nu au avut reacția pe care eu am vrut-o. Mergem înainte, învățăm din lucrurile acestea.

Sunt lucruri bune, rămânem cu un punct, dar mă mâhnește faptul că echipa nu a avut reacție după golul primit. Cred că de la meci la meci arătam lucruri bune și ăsta este lucrul care mă interesează în principal”, a spus Burcă, după meci.