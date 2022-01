Mihai Morar a avut parte de zile fericite și liniștite de sărbători. După un Crăciun de poveste petrecut acasă, la Baia Mare, unde și-a adus aminte de copilărie și a dat zăpada cu lopata din fața casei, Mihai Morar a intrat cu gânduri bune în noul an.

„Sărbătorile de iarnă le petrec mereu acasă, în Maramureș, mai ales că anul asta, campania noastră umanitară, Orașul faptelor bune, a avut loc la Oradea, de unde am ieșit pe 22 decembrie, seara, m-am urcat în mașină și m-am dus acasă, la Baia Mare, la ai mei, unde au venit și fetele, am reunit familia și am făcut Crăciunul! Eu cred că mai degrabă echilibrul, nu extremele sunt cele care ne țin sănătoși. Și extrem înseamnă că… adică ar fi o extremă ca de Crăciun să mănânci după cum ți-a prescris nutriționistul sau, nu știu, să calculezi cât carbo, câtă grăsime! Totuși, de Crăciun trebuie să-i dai sufletului, iar sufletul meu, răsfățat din copilărie cu “porcării”, ca să spun așa, a cerut “porcării”. Sper că nu în exces, pentru că după oboseala asta și după maratonul din Orașul faptelor bune a fost foarte mult stres care se poate descărca în exagerări culinare, adică mănânci ca să ascunzi suferință…” – a spus acesta pentru Click.ro.

Întrebat despre dorințele pe care le-a avut cu prilejul sărbătorilor, Mihai a răspuns:

„Uite asta, odihnă! Pentru că mi-am dat seama la 40 de ani împliniți acum două luni, că cel mai bun cadou pe care ți-l poți face într-o zi, într-o lună, într-un an este somnul. Somnul reglează… Degeaba iei vitamine, te vaccinezi, nu te vaccinezi, dacă nu dormi, corpul imediat simte! Din păcate, pe toate le poți recupera! Nu ai făcut bani astăzi, poți să faci mâine, nu te-ai întâlnit cu prietenii, poți să te întâlneșți mâine, dar dacă nu dormi, asta am citit chiar recent într-o carte, dacă nu dormi astăzi suficient, nu e ca și cum în weekend recuperezi și dormi 14 ore, nu, cu somnul nu merge, trebuie să dormi la timp, somnul nu îl poți amâna! Vreau să fie așa cum a fost și anul ăsta pentru mine (n.r.: anul 2021). E anul în care m-am enervat cel mai puțin, mi-am dat seama că pentru unele lucruri te enervezi degeaba dacă nu sunt în controlul tău și atunci am încercat să iau lucrurile pe care le pot controla, pe care le pot schimba și pe care le pot face. Deci vreau ca 2022 să fie cum a fost și 2021, fain și simplu, ca să citez numele podcastului meu.”

Mihai Morar (40 de ani) a devenit tată din nou în vara anului 2019, când gemenele lui, Mara și Cezara, nu împliniseră încă 11 ani. Dacă toată lumea fost extrem de fericită de venirea pe lume a micuței Roua, pentru numele ei s-au dus lupte grele.

”Ne-am gândit la nume. O să-l spunem când o să se nască. A fost cea mai mare dispută în familie. Fetele voiau să-şi impună ele. Fetele voiau să pună ceva care să rimeze cu numele lor. S-a spus şi Tamara. Eu voiam Nectara. Am vrut să poarte un singur nume şi un nume de Sfânt la biserică. Va fi un nume românesc, scurt şi la obiect. Când am ales numele eram în maşină spre ecografie şi cineva din familie a spus numele pe care l-am ales şi am fost toţi de acord”, a spus Mihai Morar la „Xtra Night Show”.