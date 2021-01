Mihai Goţiu, fost senator USR, transmite că joi va fi audiat la DNA Târgu Mureş pentru a da declaraţii, în calitate de martor, în dosarul tăierilor de păduri din Munţii Gurghiului.

„Joi voi fi audiat la DNA, în acest dosar, investigaţia fiind deschisă în urma sesizării penale pe care am depus-o la sfârşitul anului trecut şi care are la bază o documentare de peste doi ani a tăierilor ilegale de păduri din judeţul Mureş”, a scris Goţiu pe Facebook.

Într-o postare anterioară, fostul senator preciza că a fost sunat de la DNA Târgu Mureş şi că va depune mărturie „în dosarul tăierilor ilegale de păduri” din Munţii Gurghiului.

„E unul dintre cazurile pe care le urmăresc încă din 2018, când am depus primele interpelări şi sesizări oficiale legate de tăierile de păduri de pe raza Direcţiei Silvice Mureş, şi în care, anul trecut, am făcut mai multe documentări pe teren. Presa de investigaţie (în mod special cei de la Recorder) au prezentat acest caz, vara trecută. Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, Garda Forestieră şi Romsilva au dispus anchete în zonă în urma sesizărilor pe care le-am făcut, dar sancţiunile date sunt derizorii, iar o parte a rezultatelor controalelor au fost muşamalizate. Între timp, un angajat al Romsilva, în spatele căruia se încerca mutarea întregii responsabilităţi, s-a sinucis (varianta oficială), iar altul a avut, la rândul lui, o tentativă de sinucidere”, a menţionat Goţiu.

El a mai precizat că la sfârşitul anului trecut a sesizat direct procurorii anti-corupţie şi le-a pus la dispoziţie „aproape 600 de pagini de documentaţie privitoare la tăierile ilegale” de păduri din Mureş.

Conform acestuia, ar exista indicii „mai multe decât rezonabile” pentru săvârşirea de infracţiuni multiple la regimul silvic, abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, fals în acte şi uz de fals, constituire de grup infracţional organizat.