Împreună cu cei din Departamentul Pentru Situații de Urgență, conducătorul acestei instituții, Raed Arafat, a primit vaccinul împotriva coronavirusului.

”Astăzi ne-a venit rândul. Vor continua colegii noștri să vină în următoarele zile, colegii de la Inspectoratul pentru situații de urgență de la sediul central o să meargă la Crețulescu pentru vaccinare.

Este un gest de normalitate. Noi am făcut un pas pe care l-am așteptat, și eu vă spun că abia am așteptat să pot să mă vaccinez, și am promis că fac acest lucru public, și l-am făcut public, ca să arăt un lucru: ce recomandăm, facem și noi.

Nu recomandăm oamenilor să se vaccineze, dacă noi nu ne-am fi vaccinat.

Îndemnul meu pentru toți este să înțeleagă că asta este speranța pe care o avem la acest moment. Asta este calea pe care, dacă o urmează cât mai mulți, vaccinul fiind voluntar, considerat sigur și gratuit, reușim poate cât mai repede să ajungem într-o situație cât mai apropiată de normalitate.

Îndemnul meu pentru toți este să nu asculte toate aceste afirmații nefondate despre vaccin, și să meargă pe informațiile care sunt furnizate și care sunt justificate științific, există deja destule care să dea informații și să explice cum funcționează vaccinul respectiv, și să vină la vaccinare”, sunt primele declarații ale lui Raed Arafat după imunizare.

Întrebat despre faptul că doar 108.000 de cadre medicale au fost vaccinate, Arafat a afirmat că trebuie analizate motivele celor care nu își fac vaccinul: „În primul rând, când calculăm dozele, întotdeauna să le împărțim la doi, pentru că jumătatea dozelor se păstrează pentru rapel. Cei care amână sau care nu vor să se vaccineze au varii motive, nu intrăm în ele. Poate că unii vor să mai aștepte, vor să mai vadă, unii poate că au ascultat unele păreri și au crezut în ele. Ceea ce eu spun tuturor: este normal să ne vaccinăm, este singura metodă prin care, în primul rând, ne protejăm, iar când avem un număr mai mare de persoane vaccinate putem să reducem sau să sistăm răspândirea virusului și mai ales impactul lui și să ne întoarcem la o viață cât mai aproape de normal”, a mai spus Raed Arafat.

Și medicul Mihai Craiu s-a vaccinat, luni dimineața, împotriva coronavirusului.