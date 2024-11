„Legenda merge mai departe!” – am crescut sub acest îndemn și am petrecut momente deosebite în tribuna Sălii Sporturilor Lascăr Pană din Baia Mare! La fel ca mine, mii, zeci de mii de băimăreni au creat în această parte de țară un fenomen unic în România. Un oraș întreg care „servește” handbal pe pâine! Meciuri europene trăite la intensitate maximă, trofee câștigate și sute de meciuri cu sala plină ochi!

Timpul trece repede și idolii de pe parchet îmi sunt astăzi prieteni! Vremurile s-au schimbat, jucătorii s-au schimb, și au intervenit tot felul situații, dar respectul meu pentru ei este același deoarece atunci când sunt pe parchet și unși pe mâini cu clister se transformă în eroi locali, determinați și dispuși să dea totul pentru publicul băimărean. Înainte de orice, au caractere adevărate și iubesc ceea ce fac! Nu țin cont de nimic! Nici de faptul că au 10 meciuri în mai puțin de 30 de zile, nici de salariile neplătite, nici că nu pot completa o foaie de joc deoarece au rămas o mână de jucători, de nici un fel de greutate!

În schimb, parcă pentru a contrabalansa acest context frumos, se găsesc unii care fac campanie pe spatele Minaur. Nu e nimic greșit faptul că unora nu le place handbalul sau sportul în general, dar în a poza ca mari fani deși nu cunosc numele a 3 jucători, deja poate fi o problemă. Eu nu condamn pe nimeni de nimic, dar mi-e ușor să constat ce spun fanii CS Minaur!

1 din 2 - +

La fel de mare problemă e și atunci când principalul responsabil se justifică și spune că nu e treaba primarului să plătească salariile jucătorilor, dar repede iese în față la victorii și îți arogă merite! Minaurul este echipa băimărenilor și oricine ar fi primar în Baia Mare are obligația în a face tot posibilul pentru ca jucătorii să fie plătiți la timp, să aibă condiții optime și să bucure atâtea suflete.

Atunci când trufia nu va fi cultivată și respectul va apărea în ochii celor care ne conduc, atunci vom putea vorbi de un viitor al comunității, de dezvoltare și progres! Dar până atunci, nici cu „jocu” nu mai merge că a intrat postul!

Legenda oricum va merge mai departe! Suntem prea mulți celor cărora ne pasă!