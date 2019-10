Sfarsitul weekendului si inceputul saptamanii viitoare ne aduc tot temperaturi ridicate, dar usor mai mici fata de cele de pana acum. Vremea va fi in continuare foarte frumoasa pentru sfarsitul lui octombrie.



De la mijlocul saptamanii, temperaturile vor incepe sa scada, vor cadea averse, chiar si sub forma de lapovita si ninsoare, in unele zone.

Pana atunci, insa, pentru duminica se anunta maxime de 23 grade in Moldova, 23 in Maramures, 24 in Crisana, 24 in Transilvania, 26 in Banat, 25 in Oltenia, 24 in Muntenia si 22 grade in Dobrogea.

In Bucuresti, maxima atinge 18 grade si vom vedea ceva nori pe cer.

Mercurul din termometre va ajunge luni la maxime de 22 grade in Moldova, 20 in Maramures, 23 in Crisana, 23 in Transilvania, 25 in Banat, 26 in Oltenia, 25 in Muntenia si 22 grade in Dobrogea.