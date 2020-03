Pandemia de coronavirus unește oamenii, dar în aceeași măsură îi poate învrăjbi. Este cazul în multe dintre localitățile din Maramureș, locuri unde unii nu înțeleg că trebuie să rămână izolați pentru a-i păstra pe cei dragi în siguranță.

Lucia Butcure, primarul localității Cupșeni, a lansat un mesaj pe rețelele de socializare în care le vorbește concetățenilor despre dorul de cei dragi, dar și despre responsabilitatea pentru sănătatea lor.

„Dragii mei dragi,

#Împreună_suntem_puternici!

Știți cât vă prețuim și cât ne bucurăm să vă vedem când veniți acasă!

Știu ce-nseamnă dorul de cei dragi! Mama este plecată din țară din 2001, iar singurul meu frățior din 2011. Mi-aș dori să-i am pe toți alături zi de zi, să-mi sărut nepoțeii și să le veghez somnul, să am parte de mângâierea caldă a mamei, însă viața a fost puțin mai dură și ne-a “trimis” în trei țări diferite, dar asta nu-nseamnă că nu ne iubim, ci dimpotrivă! Îmi doresc ca la vară să se termine întreaga nebunie și să-i am acasă! În Ungureni, o am doar pe bunica, de 81 de ani, care-și așteaptă strănepoții cu dragoste acasă!…

În aceeași situație suntem majoritatea din comună și cu toții ne dorim să ne revedem cu cei dragi, iar acest lucru va fi posibil doar dacă cu toții dăm dovadă de responsabilitate, credință, solidaritate! Prin urmare, avem deopotrivă drepturi și obligații! Avem dreptul de a ne creiona viața, dar avem obligația de a anunța când ceva nu funcționează sau când se incalcă o lege/ordonanță de urgență! Prin urmare, cei ce vin în comună din altă țară, au obligația de a anunța primăria și/sau poliția și de asemenea trebuie să stea 14 zile în autoizolare. Să mă fac mai bine-nțeleasă: autoizolare înseamnă să nu intri în contact cu nicio altă persoană! Dacă stai în aceeași casă cu familia, automat intră și ceilalți membri ai familiei în izolare, adică: nu că tu stai acasă, exerciți chestii în comun cu familia, tu nu ieși din curte, dar familia ta se plimbă prin sat! Mulțumesc tuturor celor ce respectă cu sfințenie cele menționate mai sus, mulțumesc celor ce ne aduc la cunoștință când ceva nu funcționează bine și îmi doresc să cred că cei ce “au călcat strâmb”, vor reveni la sentimente mai bune!

Cei ce sunteți în izolare: dacă aveți nevoie de ceva, doar anunțați-ne și ne vom asigură că veți primi cele necesare!

Doamne-ajută să depășim această grea încercare!”, a scris Lucia Butcure pe pagina personală de Faceboook.