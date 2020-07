„Nu crezi în Covid. Ok. Hai cu noi în terapie intensivă, intri fără mască, stai acolo 10 minute și respiri profund. Ai curaj?”, le-a transmis Simin-Aysel Florescu, director medical la spitalul „Victor Babeș” din București celor care neagă existența coronavirusului sau minimalizează situația în care ne aflăm.

„Nu crezi în Covid. Ok. Nu crezi ca trebuie masca. Ok.

Pai atunci hai cu noi în terapie intensiva, langa vreo 2 bolnavi din ăștia închipuiți, care se fac ca au Covid. Intri fara masca ( ca e inutila, zici, nu?), si stai acolo 10 minute, timp în care respiri profund. Langa bolnavii care nu au Covid. Aia care stau cu masca de CPAP sau sunt intubati. Aia care se zbat sa tragă aer in plamani, cu disperarea unui om care se îneacă…. Aaa, parca e altfel decât în piața Victoriei, unde te cațeri pe lăzi si urli aiurea, nu? Asa, respira aaadaaaanc, trage aer în piept, da-l afara…. ….poate mai si tușește careva pe langa masca de CPAP….

Asaaaaa, acum așteptam 6-7 zile..

Ne chemi tu când te apuca….cum ce, Covidu ala care nu exista.

Ai curaj? ….ca la vorbe sunteti meșteri toti…..doctori sunteți toți….incredibil”, este mesajul integral postat luni, pe Facebook, de medicul Simin-Aysel Florescu.