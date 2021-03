Sistemul medical din România a fost destul de blamat în ultima perioadă, însă din fericire aflăm că există încă multe unități medicale în care respectul față de pacienți primează. Unul dintre aceste spitale este tocmai Spitalul Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din municipiu.

O băimăreancă, externată recent din unitatea medicală, a ales să povestească pe rețelele de socializare experiența pe care a avut-o cu ultima naștere, ținând să scoată în evidență condițiile bune în care a fost îngrijită. Mămica a făcut și o paralelă între condițiile din spital de acum doi ani și cele din prezent, observându-se clar diferențele majore.

Am ales sa va scriu aici spunandu-va povestea mea si experienta cu ultima nastere care a avut loc la Spitalul Județean din Baia Mare! Vreau sa va încurajez ca lucrurile merg spre bine!

Fata de nasterea pe care am avut-o acum 2 ani si jumatate toate au decurs mult mai bine începând de la comportamentul angajaților spitalului(moasa, infermiere, asistente, medici) pana la mâncare! Cu mine cel putin toate s-au comportat exemplar de cand am ajuns acolo si pana cand am iesit din spital!

In legatura cu mâncarea vreau sa va spun ca este mult mai ok decat inainte, intr-adevar s-au îmbunătățit aceste servicii si mai poti manca si de acolo doar o sugestie pe care vo dau este sa va puneti de acasa putina sare si piper pentru ca nu este deloc sarata!

Un meniu într-o zi are 5 mese: micul dejun, pranz, cina si 2 gustări! Gusturile vreau sa va zic ca dimineata au fost ori o clatita cu dulceata proaspătă, ori o branzoaica ori biscuiți,iar după masă cate un iaurt de 3,5%grăsime! Eu am fost foarte multumita sincer! Bine, nu este mâncarea de acasa si nu este cea mai bună insa totusi se poate manca daca adaugi putina sare! O sa atașez pozele cu un meniu mai jos, sper sa imi acceptati postarea!

Asa ca mămici: multa incredere ca totul va fi bine si ca si la spital pot fi condiții bune!